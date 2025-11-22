Тысячи людей без света и двое погибших: что известно о ночной атаке ВСУ по российским объектам энергетики

Украинские боевики пытались атаковать энергетические объекты в двух регионах РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 22 ноября ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в двух российских регионах. В результате падения обломков БПЛА в Самарской области погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Этой же ночью в Курской области Украина ударила по подстанции, из-за чего без электричества остались три тысячи человек. О последствиях ночной атаки ВСУ по российским объектам энергетики — в материале URA.RU.

Самарская область

Целями Украины были объекты топливно-энергетического комплекса. Однако силами ПВО атака была отражена. Из-за упавших обломков беспилотника в Сызрани погибли два человека. Еще двое пострадали — сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Поддержка погибшим

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Федорищев, правительство региона окажет поддержку семьям погибших, в том числе и финансовую. В свою очередь, глава городского округа Сызрань Сергей Володченков также заявил, что власти окажут помощь родственникам тех, кто стал жертвой ударов ВСУ. Он выразил свои соболезнования. «Невосполнимая и горькая потеря для нас», — написал чиновник в своем telegram-канале.

Курская область

Кроме того, ночью ВСУ целенаправленно ударили по подстанции в Боровском микрорайоне города Рыльск Курской области. В результате атаки вышли из строя две котельные — без электричества остались три тысячи человек. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем telegram-канале, в результате происшествия никто не пострадал. Энергетики в ближайшее время приступят к ремонтным работам. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

