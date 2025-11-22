В ЕС началась истерика из-за мирного плана США по Киеву

В ЕС с насмешкой отнеслись к идее о направлении замороженных активов России на восстановление Украины Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Представители европейских властей выразили резкое неодобрение по поводу предложения США использовать российские активы для финансирования восстановления Украины в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает издание Politico.

«Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство», — говорится в материале.

Также отмечается, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу следует обратиться к специалисту в области психиатрии. Такое заявление сделал другой европейский политик.

