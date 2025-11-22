В ЕС началась истерика из-за мирного плана США по Киеву
В ЕС с насмешкой отнеслись к идее о направлении замороженных активов России на восстановление Украины
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Представители европейских властей выразили резкое неодобрение по поводу предложения США использовать российские активы для финансирования восстановления Украины в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает издание Politico.
«Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство», — говорится в материале.
Также отмечается, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу следует обратиться к специалисту в области психиатрии. Такое заявление сделал другой европейский политик.
Ранее в Кремле заявили о том, что знают о новом мирном плане, предложенном президентом США Дональдом Трампом в контексте урегулирования конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на текущий момент страна не располагает официальными деталями документа, однако контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Он также акцентировал внимание на том, что Россия заинтересована в результативных переговорах, которые приведут к установлению долгосрочного мира, а не к приостановке конфликта.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Дед22 ноября 2025 13:54У меня нет там активов!