Зеленского на Западе назвали «испуганным котом» из-за ситуации в Киеве

Зеленского ничем не отличается от кошки, пролившей молоко, заявил Берджан Тутар Фото: Официальный сайт президента Украины

Из-за коррупционного скандала на Украине президент страны Владимир Зеленский и его западные партнеры утратили все свои преимущества. Об этом сообщил колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар, назвав Зеленского «испуганным котом».

«Миллиардная коррупционная сеть Владимира Зеленского и его окружения лишила Киев и его союзников всех козырей. Зеленский, который ранее выступал против даже временного перемирия, не говоря уже о постоянном мире, на этот раз превратился в испуганного кота», — написал Тутар в материале для газеты.

Колумнист предположил, что после скандала с взятками представители Пентагона провели встречу с Владимиром Зеленским в Киеве и выдвинули ему ряд ультиматумов. В результате президент Украины сейчас напоминает кошку, которая пролила молоко. Кроме того, Берджан Тутар указал на то, что Европа шокирована сложившейся ситуацией. Он приходит к выводу, что проблема Европы не связана с Украиной, и дает понять, что, по всей видимости, европейские страны уже не придают Киеву большого значения.

Продолжение после рекламы

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении крупной спецоперации в энергетической сфере и разместило фотографии, на которых видны сумки с пачками иностранной валюты, обнаруженные в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, в рамках расследования НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Также сотрудники бюро наведались с обысками и к бизнесмену, соратнику Владимира Зеленского, Тимуру Миндичу, однако тот успел выехать за пределы Украины.