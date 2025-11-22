Медсестра могла стать еще одной жертвой серийного маньяка в Подмосковье
Медсестра могла пополнить список жертв извращенца, пишут СМИ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Медсестра местной больницы могла стать еще одной жертвой 46-летнего жителя Московской области Дмитрия Артамошина, который арестован по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девушек. Известно, что медсестра нередко посещала подозреваемого, в частности, с целью оказания помощи, сообщили журналисты.
«Девушка-медик приходила к Дмитрию Артамошину ставить капельницы, чтобы привести в чувства после употребления наркотиков. Также она несколько раз оставалась с сыном маньяка <...> Сейчас информация проверяется — опрашиваются сотрудники ближайших медучреждений. Медсестра могла стать еще одной жертвой», –передает Life.ru.
Известно, что подозреваемый записывал видео с участием своих жертв, которых, как полагает следствие, принуждал к употреблению наркотических средств. В настоящее время в его доме проводятся обыски.
Информация о задержании Дмитрия Артамошина появилась 20 ноября. По предварительным данным, он размещал объявления о поиске няни, затем нападал на откликнувшихся женщин, заставлял их принимать запрещенные вещества, а спустя некоторое время лишал жизни. В результате его действий пропали без вести две девушки, ведутся поиски их тел. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до января 2026 года. В настоящее время правоохранительные органы проводят с задержанным следственные мероприятия, в рамках которых, в частности, устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.
- Ольга22 ноября 2025 14:34Только пожизненный срок этому недочеловеку !