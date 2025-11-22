Медсестра могла стать еще одной жертвой серийного маньяка в Подмосковье

Медсестра могла пополнить список жертв извращенца, пишут СМИ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Медсестра местной больницы могла стать еще одной жертвой 46-летнего жителя Московской области Дмитрия Артамошина, который арестован по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девушек. Известно, что медсестра нередко посещала подозреваемого, в частности, с целью оказания помощи, сообщили журналисты.

«Девушка-медик приходила к Дмитрию Артамошину ставить капельницы, чтобы привести в чувства после употребления наркотиков. Также она несколько раз оставалась с сыном маньяка <...> Сейчас информация проверяется — опрашиваются сотрудники ближайших медучреждений. Медсестра могла стать еще одной жертвой», –передает Life.ru.

Известно, что подозреваемый записывал видео с участием своих жертв, которых, как полагает следствие, принуждал к употреблению наркотических средств. В настоящее время в его доме проводятся обыски.

