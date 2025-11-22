Россиянам напомнили о полезной функции, которая убивает телефоны

Есть более простые и безопасные способы продлить срок работы смартфона при низком заряде, заявил Джакония Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У постоянного использования режима энергосбережения на смартфоне, экономящего заряд батареи, существуют возможные негативные последствия для производительности устройства. Также подобное может ограничить работу приложений в фоновом режиме, сообщил руководитель центра МегаФона по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Режим энергосбережения задумывался как временная мера — когда вы понимаете, что розетки поблизости не будет несколько часов, а заряд уже на исходе. Если держать его включенным постоянно, телефон будет работать медленнее, а часть привычных сервисов — вести себя „странно“, — заявил Джакония для „Газеты.Ru“.

Вместо постоянного использования режима энергосбережения Александр Джакония предложил ряд более безопасных и эффективных способов продлить время работы смартфона при низком уровне заряда. Среди них: отключить Bluetooth, уменьшить яркость экрана или активировать функцию автояркости, сократить время до автоматического отключения дисплея, отключить вибрацию в тех приложениях, где она не является необходимой, а также пересмотреть список приложений, которым разрешен запуск в фоновом режиме.

Эксперт отметил, что многие приложения без особой пользы потребляют заряд аккумулятора, обновляя ленты новостей, подгружая рекламу и определяя геолокацию. Также он рекомендовал обратить внимание на настройки геолокации: для многих приложений не требуется постоянное определение местоположения, достаточно выбрать режим «только при использовании», что позволит снизить нагрузку на батарею и повысить уровень конфиденциальности.

По мнению специалиста, активировать режим энергосбережения целесообразно лишь в определенных ситуациях, например, в дороге, во время поездок, перед долгим днем вне дома или на мероприятиях, где нет возможности подзарядить телефон. В остальных случаях лучше один раз настроить смартфон и использовать его в стандартном режиме.

Кроме того, эксперт напомнил о нескольких простых привычках, которые способствуют более длительной работе аккумулятора: регулярное обновление операционной системы; избегание одновременного открытия большого количества ресурсоемких приложений; контроль количества виджетов на рабочем столе; а также избегание размещения телефона под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла. В заключение Александр Джакония подчеркнул, что продуманные настройки и осознанное использование смартфона могут обеспечить практически такой же эффект, как и постоянный режим энергосбережения, но без снижения производительности и проблем с уведомлениями.