В скором времени или еще год: прогнозы политиков и экспертов о сроках завершения СВО

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

СВО на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех поставленных целей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Главный результат текущих боевых действий, по словам российского президента Владимира Путина, — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ и ее граждан.

При этом лидер США Дональд Трамп заверил, что конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Сейчас Белый дом готовит мирное соглашение, которое Зеленский, по мнению западных журналистов, «не сможет не подписать». Какие прогнозы завершения спецоперации на Украине дают мировые политики и эксперты — в материале URA.RU.

Переговоры в Турции

Президент Турции неоднократно заявлял о готовности предоставить площадку для русско-украинских переговоров в своей стране Фото: Официальный сайт Президента России

В конце прошлой недели глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение, что ситуация в украинском конфликте приблизилась к возможности его приостановки. В интервью телеканалу AHaber он не исключил вероятности проведения четвертого раунда переговоров и сообщил, что Турция готова выступить в качестве площадки для их организации — об этом говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Продолжение после рекламы

Мнение российских властей и экспертов

«Продолжим, пока Россия не достигнет целей»

Медведев подчеркнул, что спецоперация закончится только в том случае, когда Россия достигнет поставленных целей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество», — отметил Медведев.

«Украинские неонацисты пойдут под трибунал»

Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли военный трибунал в отношении боевиков режима Зеленского, пишет РИА Новости.

СВО закончится, когда Европа прекратит поддержку

Прекращение поддержки Киева со стороны европейских стран может привести к скорому завершению СВО. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор отметила, что скандинавские страны не могут продолжать нести несправедливо большую долю ответственности за предоставление помощи Украине. Комментируя это заявление, Дандыкин отметил, что страна, ранее сохраняя нейтральный статус и чувствуя себя «вполне комфортно», теперь сталкивается с необходимостью увеличивать военные расходы и выделять средства на помощь Украине.

"Дальше будет еще веселее, потому что американцы попытаются им свое оружие всучивать. Напомню, что шведский ВПК достаточно развитый, они всю линейку вооружений делали раньше: и корабли, и подводные лодки, и самолеты, и танки. Сейчас, я думаю, им придется об этом забыть, ну, и надо исходить из того, что помощь, конечно, они будут сокращать», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».

Позиция США и Евросоюза

«Закончится в скором времени»

Администрация Трампа подготовила новый мирный план, который, как считают западные журналисты, Зеленский не сможет не подписать Фото: Official White House / Shealah Craighead

Продолжение после рекламы

Завершится в конце 2026 года

Украинский конфликт может закончиться в конце 2026-го, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в послании к лидерам Евросоюза. В своем обращении она отметила, что даже при условии завершения военных действий в указанный срок и с учетом уже обещанной поддержки со стороны ЕС и международных партнеров Украина столкнется с серьезным дефицитом средств. Преодолеть его будет невозможно без привлечения дополнительного финансирования. В качестве обоснования своих слов глава ЕК приводит предварительные прогнозы Международного валютного фонда.

Кроме того, фон дер Ляйен обозначила ключевые условия предоставления финансовой помощи Киеву. Она считает, что средства необходимо выделить в начале второго квартала 2026 года, при этом помощь должна обладать достаточной гибкостью и не создавать дополнительной фискальной нагрузки. Также председатель ЕК акцентировала внимание на необходимости распределения финансового бремени между союзниками Украины.

«Близится к завершению»

Американский политолог Джон Миршаймер также предположил, что спецоперация на Украине близится к завершению. Он обратил внимание на улыбку Владимира Путина на Валдайском форуме. По словам политолога, это свидетельствует о полном контроле России над ситуацией. Как отметил эксперт, западные страны осознают реальную ситуацию, хотя публично продолжают говорить об успехах ВСУ. Ключевой проблемой Украины политолог назвал недостаток сил для удержания линии фронта.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на „Валдае“ тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — передает слова Миршаймера "Регнум".

Цели СВО

Россия должна освободить Украину от двойной оккупации — от нацистского режима и западного влияния Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В начале СВО, которую президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, ее целью были определены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В сентябре 2024-го профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский объяснил, что Россия должна освободить Украину от двойной оккупации — от нацистского режима и западного влияния.