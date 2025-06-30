Пермский бар «Пиво & мясо», получивший скандально известную славу после гибели девушки, открыли. Сейчас в увеселительном заведении, которое было опечатано и закрыто по решению суда, ведется ремонт. Это выяснил корреспондент URA.RU, побывавший на месте. Также по словам корреспондента агентства, возле бара исчез стихийный мемориал, а металлические штыри на заборе спилены.
«Внутри бара ведутся ремонтные работы. Стихийного мемориала больше нет. Металлические штыри на протяжении всего забора спилены. Также собственник бара установил на дереве камеру видеонаблюдения. Она направлена на забор, где был обнаружен труп девушки», — рассказал корреспондент URA.RU.
В Кировском суде Перми, где принималось решение о прекращении работы заведения, агентству пояснили, что собственник бара не выходил в суд с ходатайством о возобновлении его работы. С просьбой обеспечить доступ в помещение предприниматель обратился к судебным приставам, объяснили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по Прикамью.
«Должник постепенно устраняет нарушения, выявленные надзорными органами. С этой целью он просит судебного пристава обеспечить доступ в помещение. Фактически деятельность предприятия общественного питания не осуществляется. Судебный пристав контролирует надлежащее исполнение решения суда», — рассказали в ведомстве.
В ночь на 11 мая в Перми при загадочных обстоятельствах погибла 18-летняя девушка, пришедшая вместе с подругой отдыхать в бар «Пиво & мясо». URA.RU подробно рассказывало об этой истории. Тело пермячки висело на пиках забору возле бара. В следственном управлении СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). После трагедии суд решил ограничить работу бара на 90 суток в связи с выявленными нарушениями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!