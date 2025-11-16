Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

ВС РФ ведут зачистку села Ровное в ДНР

16 ноября 2025 в 14:31
ВС РФ держут оборону в ДНР

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные ВС РФ ведут зачистку населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. За операцию отвечают бойцы подразделения группировки «Центр».

«Ведется зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что штурмовые группы 2-й ВС РФ продолжают вести боевые действия по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске (Покровск). Операции осуществляются в нескольких районах города: в западной части, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также в пределах западной промышленной зоны. 

Кроме того, удалось успешно отразить шесть атак, предпринятых подразделениями 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ. Атаки осуществлялись из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью освобождения окруженной группы украинских военных.

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Так российские войска укрепляют позиции вблизи Покровска в Донецкой области. Однако Киев пока не планирует выводить войска из окруженного города.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

