Европейские лидеры недовольны четырьмя пунктами мирного плана Трампа по Украине

Европа собирается обсудить мирный план Трампа в Швейцарии

Лидеры европейских стран захотели внести коррективы в мирный план по конфликту на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Их не устраивает как минимум четыре пункта из предложенного — именно те, которые предполагают уступки со стороны Киева. Об этом сообщает издание Bild.

Европейские политики не согласны с идеей признания суверенитета России над Крымом, Донбассом и рядом других территорий. Помимо этого, они планируют обсудить с американской стороной ряд вопросов, включая возможное сокращение численности украинской армии, механизмы предоставления гарантий безопасности и использование замороженных российских активов. Bild отмечает, что подход США к вопросу активов вызывает особую негативную реакцию у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Европейские лидеры планируют изложить свои аргументы на переговорах, которые состоятся в Швейцарии. На этой встрече представители США, Европы и Украины будут обсуждать новый мирный план, инициированный американским президентом. Возглавлять украинскую делегацию будет глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее США обнародовали мирный план, состоящий из 28 пунктов, который предполагает определенные уступки со стороны Украины — признание российских территорий, сокращение численности армии, отказ от членства в НАТО. Также в нем есть пункты о санкциях против России и ее активах. Однако украинская сторона не согласилась с этим планом. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайоивишин, подчеркнув, что страна не собирается подписывать предложенный документ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва официально не получала мирного плана от США, но осведомлена о его существовании. По его словам, в Кремле известны некоторые положения американской инициативы, однако на данный момент переговоры по этому поводу не ведутся.

При этом российская сторона по-прежнему готова к мирным переговорам и продолжает придерживаться линии диалога, который ранее был начат между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска). Песков призвал украинскую сторону принять обдуманное решение и начать переговорный процесс, отметив, что возможности для самостоятельных решений у Украины сокращаются по мере продвижения ВС РФ. Представитель Кремля также указал на то, что успехи российской армии должны стимулировать президента Украины Владимира Зеленского к скорейшему началу переговоров.