Россия ограничила въезд десяткам тысяч иностранцев с начала года

С начала 2025 года Россия запретила въезд на свою территорию более 160 тысячам иностранцев. Такие данные привел начальник управления департамента внешней трудовой миграции МВД России Алексей Гасак.

«Ограничен въезд на территорию более 160 тыс. [иностранцев]», — заявил полковник полиции Алексей Гасак в эфире радио «Милицейская волна». Чиновник отметил значительный рост числа привлеченных к ответственности иностранцев, уклонившихся от выезда из страны. По сравнению с предыдущим периодом, этот показатель увеличился в 2,5 раза.

Количество внеплановых проверок юридических лиц возросло на 14%, при этом их результативность превысила 85%. Было проведено более 200 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства.

Основными объектами проверок стали места массового пребывания иностранцев — строительные объекты, рынки, торговые центры и предприятия сферы услуг. Также проверялись жилые помещения, включая хостелы и мини-гостиницы.