День морской пехоты 2025: поздравления и открытки для героев флота

27 ноября отмечают один из самых элитных родов войск — День морской пехоты

27 ноября Россия отмечает День морской пехоты — один из самых элитных родов войск. В эту дату чествуют как действующих военнослужащих, так и ветеранов, а также всех, кто так или иначе связан с морской пехотой. URA.RU подготовило подборку ярких картинок и поздравлений — сохраняйте и отправляйте их всем, кто причастен.

Когда отмечают праздник

День морской пехоты в России ежегодно отмечают 27 ноября. Эта дата остается неизменной и не зависит от дня недели. В 2025 году праздник выпадает на четверг, 27 ноября. Это профессиональный праздник для всех действующих военнослужащих и ветеранов морской пехоты ВМФ России. К торжествам присоединяются также курсанты военных училищ, сотрудники оборонных предприятий и члены семей морпехов.

История Дня морской пехоты России

Праздник берет свое начало 27 ноября 1705 года, когда Петр I подписал указ о создании первого в России «полка морских солдат». Эта дата стала днем рождения нового рода войск, которые должны были действовать как на суше, так и на море.

Первые морпехи прошли боевое крещение в Северной войне против шведов, отличившись в знаменитом Гангутском сражении 1714 года. В последующие десятилетия они участвовали во всех крупных морских баталиях русского флота, включая Чесменское сражение 1770 года и Наваринское сражение 1827 года.

Особую славу морская пехота снискала во время Великой Отечественной войны. Морпехи в своих тельняшках и бескозырках стали настоящим кошмаром для немецких войск, которые за черные бушлаты называли их «черной смертью». Они геройски сражались в обороне Севастополя, Ленинграда и Москвы.

После распада СССР праздник был официально возрожден. 19 декабря 1995 года приказом Главнокомандующего ВМФ России День морской пехоты был учрежден в современной России. А 27 ноября 2024 года указом президента праздник получил официальный статус в числе других памятных дней Вооруженных Сил. Сегодня морская пехота остается элитным родом войск ВМФ России

Поздравления с Днем морской пехоты

URA.RU подготовило 10 поздравлений с Днем морской пехоты — отправляйте всем причастным.

1. Для действующих военнослужащих

Дорогие морпехи! Ваша отвага и несгибаемая воля — настоящий щит нашей Родины. Пусть каждая операция заканчивается успешно, а вы всегда возвращаетесь к своим семьям. Крепкого здоровья, боевого духа и спокойной службы! С праздником!

2. Для ветеранов

Уважаемые ветераны морской пехоты! Низкий поклон вам за ваш подвиг и бесценный опыт. Ваши истории — это уроки мужества для новых поколений. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и безмерного уважения! С Днём морской пехоты!

3. Официальное (для коллег или от руководства)

Уважаемые военнослужащие и ветераны морской пехоты! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Ваша доблесть, выучка и преданность долгу вызывают глубокое уважение. Желаем новых успехов в службе, семейного благополучия и мирного неба!

4. Краткое и емкое (для СМС)

С Днем морской пехоты! Желаем уверенности в себе, надежных товарищей и спокойной службы. Пусть удача всегда будет на вашей стороне! Гордимся вами!

5. Торжественное и патриотичное

В День морской пехоты славим мужество черных беретов! Вы — гордость флота, сила и честь России. Пусть ваш стяг всегда будет непоколебим, а вы — несокрушимы. Желаем сил, отваги и беззаветной верности Отчизне!

6. Личное (для друга или родственника)

Брат, с Днем морской пехоты! Горжусь, что рядом такой надежный и сильный человек. Помни, что дома тебя всегда ждут и любят. Крепко держи штурвал своей судьбы! Береги себя и возвращайся с победой!

7. С пожеланиями боевого духа

Морпехи! Пусть ваш боевой дух будет крепче брони, а выдержка — тверже гранита. Желаем, чтобы техника никогда не подводила, а приказы были только мудрыми. Служите достойно и знайте: ваша работа — это настоящая легенда!

8. С акцентом на верность долгу

Поздравляю с Днем морской пехоты! Ваша верность присяге и воинскому долгу — пример для всех. Спасибо, что стоите на страже наших рубежей. Желаем стойкости, уверенности в завтрашнем дне и поддержки близких!

9. В стихах

В этот день морской пехоты

Пожелаю всем бойцам

Увлекательной работы

Мощной храбрости в сердцах.

Никогда не падать духом,

Честь и совесть сохранить

И в опасные минуты

Свою землю защитить!

10. От семьи

Дорогой наш морпех! В этот праздник мы хотим сказать, как сильно гордимся тобой. Ты — наша опора и защита. Желаем тебе спокойных дней, верных друзей и всегда чувствовать нашу поддержку. С Днем морской пехоты, наш герой.

Что подарить на День морской пехоты

Выбирая подарок морпеху, важно помнить: это не просто сувенир, а знак уважения к смелости, выносливости и преданности Родине. Вот несколько идей, которые точно понравятся:

Военная атрибутика : бейсболки, брелоки, нашивки или футболки с символикой морской пехоты — практично и памятно.

: бейсболки, брелоки, нашивки или футболки с символикой морской пехоты — практично и памятно. Тактические аксессуары : фонарики, мультитулы, компасы или складные ножи — всегда пригодятся в службе и в походе.

: фонарики, мультитулы, компасы или складные ножи — всегда пригодятся в службе и в походе. Подарки для дома и отдыха : кружки, термосы, пледы с символикой или тематические постеры — напоминают о службе и поддерживают боевой дух.

: кружки, термосы, пледы с символикой или тематические постеры — напоминают о службе и поддерживают боевой дух. Книги и история : альбомы о морской пехоте, мемуары ветеранов, фотоистории с подвигами — вдохновляют и учат.

: альбомы о морской пехоте, мемуары ветеранов, фотоистории с подвигами — вдохновляют и учат. Эмоции и впечатления : сертификаты на приключенческие квесты, стрельбу или экстремальные экскурсии — заряд адреналина гарантирован.

: сертификаты на приключенческие квесты, стрельбу или экстремальные экскурсии — заряд адреналина гарантирован. Персональные подарки: именные сувениры, гравировка на ножах, медалях или аксессуарах — подчеркнут индивидуальность и уважение.

Главное, чтобы подарок был выбран с душой и показывал ваше уважение к службе морпеха.

Картинки с Днем морской пехоты 2025

Черные береты — гордость и сила нашей страны! Фото: URA.RU

С Днем морской пехоты! Желаем твердой земли под ногами и спокойного моря Фото: URA.RU

Морпехи — не просто военные, они легенда русского флота Фото: URA.RU

Чести, отваги и братства тем, кто служит под черным беретом Фото: URA.RU

В воздухе, на суше и на море — морпехи всегда первые! Фото: URA.RU

С праздником черных беретов! Желаем всегда возвращаться домой Фото: URA.RU

Сила воли, стальной характер — вот что такое морская пехота! Фото: URA.RU

Сегодня тот день, когда мы гордимся нашими защитниками вдвойне! Фото: URA.RU

Морпех — это состояние души, которое не меняется даже в отставке Фото: URA.RU