Последняя воля балерины Майи Плисецкой была исполнена

Последняя воля исполнена: Прах Плисецкой и Щедрина развеяли над Окой
25 ноября 2025 в 18:06
Супруги Майя Плисецкая и Родион Щедрин мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Окой развеяли прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой. Об это сообщил артист балета, режиссёр и продюсер Андрис Лиепа.

«Исполнилась последняя воля Майи Плисецкой „Последняя воля — соединить ее прах и мужа Родиона Щедрина и развеять его над Россией“», — пишет telegram-канал «Антиглянец». Обстоятельства и время церемонии неизвестно. 

Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в августе на 93-м году жизни. Он был автором балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души». 

