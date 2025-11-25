Последняя воля балерины Майи Плисецкой была исполнена
Супруги Майя Плисецкая и Родион Щедрин мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией
На Окой развеяли прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой. Об это сообщил артист балета, режиссёр и продюсер Андрис Лиепа.
«Исполнилась последняя воля Майи Плисецкой „Последняя воля — соединить ее прах и мужа Родиона Щедрина и развеять его над Россией“», — пишет telegram-канал «Антиглянец». Обстоятельства и время церемонии неизвестно.
Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в августе на 93-м году жизни. Он был автором балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души».
