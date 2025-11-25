Лавров выступил с критикой по отношению к ООН Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал отказ ООН предоставить России данные по событиям в Буче, назвав это «явкой с повинной» и «позорищем» для организации. Об этом Лавров заявил в интервью.

«Это позорище для организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно. Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, — это явка с повинной», — подчеркнул Лавров в интервью youtube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог»

По словам министра, ООН укрывает информацию под предлогом защиты конфиденциальности, тогда как тела уже фигурировали в СМИ. Он уточнил, что Москва неоднократно просила провести расследование, но такая инициатива игнорируются. Лавров также обвинил западные структуры и медиа в создании антироссийских провокаций.

