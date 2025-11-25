Лавров заявил о явке с повинной и позоре по Буче в ООН
Лавров выступил с критикой по отношению к ООН
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал отказ ООН предоставить России данные по событиям в Буче, назвав это «явкой с повинной» и «позорищем» для организации. Об этом Лавров заявил в интервью.
«Это позорище для организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно. Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, — это явка с повинной», — подчеркнул Лавров в интервью youtube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог»
По словам министра, ООН укрывает информацию под предлогом защиты конфиденциальности, тогда как тела уже фигурировали в СМИ. Он уточнил, что Москва неоднократно просила провести расследование, но такая инициатива игнорируются. Лавров также обвинил западные структуры и медиа в создании антироссийских провокаций.
В апреле 2022 года минобороны Украины для дискредитации военнослужащих России распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Лавров напомнил, что российские войска покинули Бучу за два дня до появления там журналистов и последовавших обвинений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.