В Курской области введут туристический налог
Размер налога в 2026 году будет составлять 2% от налоговой базы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Курское городское собрание утвердило введение туристического налога, который будет действовать с 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
«На территории муниципального образования „городской округ город Курск“ установлен туристический налог», — пишет «ТАСС». В 2026 году, когда налог начнет действовать, его размер будет составлять 2% от налоговой базы. В каждом последующем году он будет увеличиваться на 1% от налоговой базы. Налог не будет распространяться на некоторые категории граждан. В их число входят участники и ветераны специальной военной операции, лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также на другие льготные категории.
Региональные власти РФ получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года. Данная инициатива направлена на развитие туриндустрии.
