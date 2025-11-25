В Курской области введут туристический налог

«На территории муниципального образования „городской округ город Курск“ установлен туристический налог», — пишет «ТАСС». В 2026 году, когда налог начнет действовать, его размер будет составлять 2% от налоговой базы. В каждом последующем году он будет увеличиваться на 1% от налоговой базы. Налог не будет распространяться на некоторые категории граждан. В их число входят участники и ветераны специальной военной операции, лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также на другие льготные категории.