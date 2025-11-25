Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Курской области введут туристический налог

ТАСС: В Курске с 2026 года начнет действовать туристический налог
25 ноября 2025 в 17:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Размер налога в 2026 году будет составлять 2% от налоговой базы

Размер налога в 2026 году будет составлять 2% от налоговой базы

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курское городское собрание утвердило введение туристического налога, который будет действовать с 2026 года. Об этом сообщают СМИ.

«На территории муниципального образования „городской округ город Курск“ установлен туристический налог», — пишет «ТАСС». В 2026 году, когда налог начнет действовать, его размер будет составлять 2% от налоговой базы. В каждом последующем году он будет увеличиваться на 1% от налоговой базы. Налог не будет распространяться на некоторые категории граждан. В их число входят участники и ветераны специальной военной операции, лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также на другие льготные категории. 

Региональные власти РФ получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года. Данная инициатива направлена на развитие туриндустрии. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал