В Госдуме ответили, будут ли с безработных собирать деньги за ОМС

Никаких законопроектов об обязанности безработных платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) не разрабатывается. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Идея очень сомнительная. „Тунеядцев“ надо выявлять в рамках системной борьбы с теневой занятостью, а не путем отмены конституционных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи», — сказал Куринный «Газете.Ru». Он подчеркнул, что в Госдуму документы на эту тему не поступали и выразил надежду, что подобные инициативы не будут рассматриваться.