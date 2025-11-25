В Госдуме ответили, будут ли с безработных собирать деньги за ОМС
Идея Матвиенко о сборе денег за ОМС показалась сомнительной депутату Куринному
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Никаких законопроектов об обязанности безработных платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) не разрабатывается. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Идея очень сомнительная. „Тунеядцев“ надо выявлять в рамках системной борьбы с теневой занятостью, а не путем отмены конституционных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи», — сказал Куринный «Газете.Ru». Он подчеркнул, что в Госдуму документы на эту тему не поступали и выразил надежду, что подобные инициативы не будут рассматриваться.
Ранее Матвиенко заявила, что трудоспособные россияне, не занятые официально, должны участвовать в финансировании системы ОМС. По ее словам, особенно это касается людей с высокими скрытыми доходами, которые «ездят на Mercedes» и не платят налоги. Она подчеркивала, что речь идет о «не колоссальных суммах». В октябре глава Совфеда называла ориентировочную сумму взноса — около 45 тысяч рублей в год.
