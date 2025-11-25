Про Путина, Макрона и украинскую драму: Лавров дал первое интервью после месяца молчания

Лавров заявил, что гордится своей работой в МИД РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия по-прежнему считает дипломатическое урегулирование украинского конфликта самым предпочтительным путем. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью youtube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог». Это первое интервью главы российского МИД после месяца затишья.

Он также вновь напомнил про главные причины нынешней «украинской драмы»: это стремление Запада включить Украину в НАТО и политика киевского режима против всего русского. Кроме того, министр также высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его честным человеком. Эти и другие заявления Лаврова — в материале URA.RU.

Про план Трампа и мирное урегулирование на Украине

Сергей Лавров, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа, заявил, что вокруг урегулирования конфликта «слишком много непонятного происходит». С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский вроде бы согласился обсуждать этот план. Но с другой стороны его представители заявляют обратное — что переговоров не будет.

Министр отметил, что ему было трудно комментировать эти противоречивые заявления. При этом он четко обозначил позицию России, которая заключаются в дипломатическом урегулировании конфликта.

Лавров также напомнил, что перед встречей на Аляске в августе этого года в Москву приехал специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Он привез личное поручение от Дональда Трампа и конкретные предложения по мирному урегулированию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Главное, что понравилось России в этом плане — он учитывал ее условия. А именно — что нужно было решить главные причины конфликта, а не просто договориться о прекращении огня. Лавров подчеркнул, что эти причины всем хорошо известны.

Про первопричины украинского конфликта

В интервью Лавров очень четко и подробно объяснил, с чего начался украинский кризис. Он сказал, что у «нынешней драмы» были две главные причины, и обе — родом из прошлого.

Первой причиной он назвал политику Запада и НАТО. По его словам, западные государства решили поглотить Украину Североатлантическим альянсом. Целью было создать прямую военную угрозу России прямо у ее границ. Он подчеркнул, что это делалось вопреки всем обещаниям, которые когда-то давались Советскому Союзу. Это также нарушало договоренности, которые уже были подписаны с Российской Федерацией в рамках ОБСЕ. Там говорилось о неделимости безопасности: что ни одна страна в Европе не должна укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Все лидеры это утвердили на самом высоком уровне. Но страны НАТО, по его словам, делали все ровно наоборот — постоянно двигались на восток и приближалась к российским рубежам.

Второй главной причиной он назвал саму идеологию киевского режима, который пришел к власти. Лавров прямо назвал его нацистским и сказал, что Запад привел его к власти в феврале 2014 года путем кровавого и антиконституционного государственного переворота. После этого, по его словам, на законодательном уровне был закреплен курс на истребление всего русского. Он привел конкретный пример: задолго до начала специальной военной операции Зеленский публично советовал русским людям, которые чувствуют связь со своей культурой, убираться в Россию. Лавров назвал это прямым призывом. Он с иронией заключил, что Донбасс и Новороссия, по большому счету, просто последовали его совету и захотели быть с Россией.

Про политику США и их влияние на Европу

Лавров заявил, что Европа больше зависит от США в плане безопасности

Министр иностранных дел также подробно объяснил, как Россия видела политику США и их влияние на Европу. Лавров вспомнил, что Трамп пришел к власти с лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Он пообещал, что при нем США будут заниматься только тем, что выгодно и соответствует их национальным интересам.

Однако на деле, как отметил Лавров, методы поменялись, а суть — нет. Он заявил, что суть подхода США заключалась в простом принципе: Америка должна быть первой везде, и все должны ее слушаться. Этот подход, по его словам, применялся не только к Европе, но и ко всем остальным странам.

Он пояснил, что Европа больше других зависела от США в вопросах безопасности и в определении своей внешней политики. Именно поэтому европейские страны так послушно следовали линии Вашингтона в отношении Украины. Однако, по его словам, Европу никто не слушал и с ее мнением не считались, потому что европейские элиты поставили все на одну убежденность. Они верили, что смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России «стратегическое поражение».

Про мировую экономику и хаос

Лавров заявил, что главная цель США - извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то «куш»

Лавров заявил, что в международной торговле и инвестициях начался настоящий хаос. И главной причиной стали Соединенные Штаты. Он напомнил, что именно США десятилетиями создавали правила глобальной экономики. Они продвигали их через все мировые организации, которые сами же и создали — Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию. В основе этих правил лежали принципы свободного рынка, честной конкуренции и защиты частной собственности.

Но потом, как рассказал Лавров, сами американцы эти правила и нарушили. Когда им это стало выгодно, они начали вводить санкции против других стран, повышать пошлины и фактически отказались от тех принципов, которые сами же и навязывали всему миру.

Министр привел яркий пример с долларом. Он вспомнил, как много лет назад, когда доллар перестал быть обеспечен золотом, американцы убеждали всех: «Не волнуйтесь, доллар — это самая надежная валюта в мире. Он не принадлежит только США, это достояние всего человечества». Но это «всегда», по словам Лаврова, уже прошло. Наступила новая эпоха, где доверие к доллару и созданной США системе было подорвано.

Лавров объяснил, что США использовали санкции как оружие. При администрации экс-президента Джо Байдена эта политика достигла невиданного размаха. Причем европейские страны, как отметил Лавров, в этом санкционном ажиотаже бежали «впереди паровоза», стараясь угодить Вашингтону.

В результате, по словам министра, все базовые принципы глобальной экономики оказались нарушены. Рухнули основы добросовестной конкуренции, рыночные механизмы перестали работать, а принцип неприкосновенности собственности был забыт — западные компании просто бросали свои активы в России.

Лавров сделал вывод, что цель США была не только в том, чтобы подчинить Европу. Главной целью было извлечь выгоду любыми способами — где угодно и в любых вариантах, чтобы сорвать свой «куш» на экономическом хаосе. А европейские страны в этой ситуации действовали против своих же собственных экономических интересов, слепо следуя в фарватере американской политики.

Про отношения России и Франции

По словам Лаврова, Франция достаточно давно относилась нечестно к России

Глава МИД РФ заявил, что Франция давно относилась к России нечестно. Главным примером этого он назвал Минские соглашения. В 2015 году Франция в лице президента Франсуа Олланда, вместе с лидерами Германии, России и Украины, подписала эти соглашения как гарант. Однако позже, в 2020 году, выяснилось, что ни Франция, ни другие западные участники изначально не собирались их выполнять. Они просто обманывали Россию, чтобы выиграть время.

Лавров процитировал слова Владимира Путина, который говорил, что у России долгое время сохранялись надежды на порядочность западноевропейских партнеров и их способность договариваться. Но эти надежды в итоге рухнули в 2022 году.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин – очень честный человек. Уже после начала специальной военной операции он, выступая перед аудиторией по вопросам как раз Минских договоренностей, произнес такую фразу, что у нас было много иллюзий на самом начальном этапе отношений с Западом в 2000-е годы, затем у нас эти иллюзии постепенно исчезали", — заявил министр.

Что касается заявления французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия «выдумала» войну, Лавров отреагировал с иронией. Он назвал это очередной пустой сентенцией и предположил, что такие резкие слова говорят о плохих рейтингах самого французского президента.

Про обвинения в адрес России

Лавров подробно и жестко ответил на обвинения в адрес России, касающиеся ударов по гражданским объектам на Украине. Он сказал прямо: «Мы не видели ни одного доказательства». По его словам, Запад постоянно обвинял Россию, но когда Москва просила предъявить факты — никто не мог этого сделать. Лавров привел несколько примеров, которые, по его словам, доказывали ложь западных обвинений.

Первый пример — ракетный удар по вокзалу в Краматорске в 2022 году. Сначала все обвинили Россию, но потом выяснилось, что это была украинская ракета «Точка-У», которая ударила по территории, контролируемой самими украинцами. Лавров назвал это чистой воды провокацией.

Второй пример — история с родильным домом в Мариуполе, которая произошла в том же году. Западные страны заявляли, что это якобы российские войска разрушили детскую больницу и родильный дом во время осады города. Однако, по словам Лавров, женщины, которых показывали как жертв российских обвинений, позже сами объяснили, что ничего такого не было.

Третий и самый громкий пример — Буча. Лавров напомнил, что российские войска ушли оттуда за два дня до появления «трупов». Два дня мэр Бучи радовался на камеры, что город свободен. А на третий день вдруг появились тела, аккуратно разложенные вдоль улицы. Лавров обратил внимание на странные детали: одежда на телах была чистой, хотя вокруг была грязь, и у всех были завязаны руки.

Министр рассказал, что лично обращался к генеральному секретарю ООН с просьбой назвать имена людей, чьи тела показывали как жертв. Но ему отказали, сославшись на конфиденциальность. Лавров назвал это позором для ООН и явным признаком, что это была провокация. Он сделал вывод, что западная пропагандистская машина умеет «высасывать из грязного пальца» антироссийские новости. Каждый раз, когда Россия предлагала сесть за стол переговоров и рассмотреть доказательства, западные представители сразу же «уходили под корягу», то есть избегали честного разговора.

Про историческую память и роль СССР во Второй мировой войне

Лавров резко раскритиковал заявления европейских политиков, которые принижают вклад СССР в Победу над нацизмом. Он привел конкретную статистику: 75% военных усилий антигитлеровской коалиции пришлось на СССР, 4/5 танков и 75% самолетов Германии были уничтожены на советском фронте. По его словам, Запад уже во время войны планировал действия против СССР (операция «Немыслимое»), а сейчас ведет целенаправленную кампанию по искажению истории.

Про вступление Франции в БРИКС и бизнес в России

Лавров заявил, члены БРИКС навряд ли будут рады видеть Францию в объединении

На вопрос о возможности вступления Франции в БРИКС Лавров ответил скептически. Он заявил, что большинство членов объединения вряд ли будут рады видеть Францию с ее нынешней прозападной позицией. Что касается французского бизнеса, то он отметил, что многие компании продолжают работать в России. Тех, кто остался, никто выгонять не собирается. К тем же, кто ушел, применяется принцип, озвученный Путиным: освободившиеся ниши заняты другими, и вернувшимся придется конкурировать на общих основаниях.

Про работу в МИД РФ