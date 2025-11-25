Что можно и нельзя есть в Рождественский пост: календарь питания
Рацион питания в пост становится более строгим с 20 декабря и до Сочельника
Рождественский пост — один из самых древних и важных периодов духовной подготовки в восточно-христианской традиции. Он начинается 28 ноября и завершается 6 января, плавно подводя к празднику Рождества Христова. О том, что можно и нельзя есть в дни поста, как соблюдать пост без вреда для здоровья и какие блюда можно приготовить, — в материале URA.RU.
Как появился Рождественский пост
Истоки Рождественского поста уходят в раннее христианство. Уже в IV веке он упоминается в письменных источниках, а изначально длился всего неделю. Только в XII веке, по решению патриарха Луки Хрисоверга, пост стал сорокадневным — таким, каким мы знаем его сегодня.
Заговенье — последний день перед началом поста — приходится на 27 ноября, день апостола Филиппа. Отсюда и народное название — Филипповки.
Календарь Рождественского поста: что можно и нельзя есть
В любой пост предполагается ограничение в еде
Рождественский пост исключает мясо, молочные продукты и яйца во все дни, однако строгий устав распределяет питание по степеням воздержания. Это помогает постепенно настроиться на праздник и сохранить силу организма.
Рацион строится вокруг растительной пищи: крупы, овощи, фрукты, бобовые, орехи, грибы. Рыба и вино разрешаются далеко не всегда и строго по уставу.
Период с начала поста до 19 декабря
Понедельник, среда, пятница — сухоядение. Это наиболее строгие дни. Допускается невареная пища без масла: хлеб, овощи, фрукты, орехи, вода. Идея — простота и умеренность.
Вторник и четверг — горячая пища с растительным маслом. Можно готовые блюда (супы, каши, тушеные овощи), но без продуктов животного происхождения.
Суббота и воскресенье — растительная пища с маслом, рыба, вино. Выходные считаются богослужебно более торжественными, поэтому разрешается рыба и небольшое количество вина. Это послабление подчеркивает праздничность воскресного дня.
4 декабря — Введение во Храм Богородицы. Один из двунадесятых праздников: разрешены рыба и вино независимо от дня недели.
Период 20 декабря — 5 января (предпразднство Рождества Христова)
В эти дни пост постепенно усиливается, чтобы настроить верующих на ожидание Рождества.
- Пн, Ср, Пт — сухоядение
- Вт, Чт, Сб, Вс — горячая пища с растительным маслом. Рыба на этом этапе, как правило, уже не разрешается.
6 января — Рождественский сочельник
Это день строгого поста. По уставу — горячая постная пища без излишеств либо только вода.
По традиции едят сочиво (кутью) — сладкую кашу из пшеницы или риса с медом и сухофруктами, и то только после вечерни. Это символическое блюдо, завершающее период воздержания.
Особые случаи и послабления
- В большие праздники, приходящиеся на пост, местный архиерей может разрешить рыбу.
- Воскресные дни почти всегда мягче будничных.
- Старообрядцы соблюдают пост особенно строго.
Календарь питания в Рождественский пост
Рождественский пост без вреда для здоровья
Переходя на растительное питание, важно сохранить баланс. Диетологи рекомендуют:
- Делать ставку на бобовые, крупы, орехи и семена — источники белка и жиров.
- Использовать рыбу и морепродукты в разрешенные дни.
- Следить за уровнем железа и витамина B12; при длительном строгом посте возможна консультация врача.
- Питаться дробно, пить достаточно воды.
- Избегать избытка сахара и жареной еды.
Если есть серьезные хронические заболевания, любые перемены в рационе — только по согласованию с врачом.
Как правильно выходить из Рождественского поста
Выход из Рождественского поста начинается вечером 6 января, когда завершается строгий Сочельник и наступает светлый праздник Рождества Христова. В этот день особенно важно соблюдать умеренность и не перегружать организм: после 40 дней ограничений резкий переход к тяжелой пище может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.
Традиционно первым употребляют кутью. Это символическое блюдо, которое мягко «включает» пищеварение и напоминает о духовном смысле завершившегося поста. Затем в праздничный стол постепенно вводят рыбу, яйца, молочные продукты. Мясные блюда принято есть только после ночного богослужения — то есть уже 7 января.
Церковь советует не накидываться на пищу, даже если пост давался непросто. Медики дают такие же рекомендации: первый день — легкое меню, добавляя более плотные продукты постепенно. Желательно избегать тяжелых жареных блюд, большого количества алкоголя и экзотических продуктов — организм после поста может отреагировать непредсказуемо.
Также считается, что выход из поста — это не просто смена рациона. Это время благодарности, общения с близкими и осознанного завершения духовного труда. Многие продолжают сохранять умеренность в пище несколько дней после Рождества, чтобы праздник прошел с радостью, а не с тяжестью в желудке.
Что приготовить в Рождественский пост
Судак с овощами
В дни, когда разрешена рыба, можно приготовить судака
В дни, когда разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба, можно приготовить судака с овощами. Для этого понадобятся:
- 0,5 кг филе судака;
- 2 средние морковки;
- 1 большая луковица;
- 1 ст. ложка томатной пасты;
- растительное масло, соль и перец по вкусу.
Овощи нужно очистить, затем мелко нарезать лук, а морковь натереть на терке. На растительном масле сначала обжарить лук до золотистой корочки, потом добавить морковь и тушить на медленном огне до готовности. После этого добавить томатную пасту, соль и перец по вкусу и готовить еще 10 минут. Рыбу нарезать на порционные кусочки и отдельно обжарить в масле. Затем сверху положить готовые овощи и тушить все вместе в течение 10 минут на медленном огне.
Постные тефтели в томатном соусе
Тефтели из чечевицы в томатном соусе разнообразят постный рацион
В дни, когда разрешено сухоядение, можно приготовить сытные и вкусные постные тефтели из чечевицы и риса. Для этого понадобятся:
- 170 г чечевицы;
- 110 г пропаренного риса;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 ст. ложки кукурузной муки;
- 450 мл томатного соуса;
- 10 мл рафинированного растительного масла;
- вода — 500 мл;
- соль и зелень по вкусу.
Тщательно промытую чечевицу залейте водой и оставьте набухать при комнатной температуре на 11–12 часов. После этого слейте воду, переложите чечевицу в блендер и измельчите до состояния однородного фарша. Рис отварите до полуготовности. Морковь и лук очистите, порежьте крупно и измельчите в блендере. В большой миске соедините чечевичный фарш, рис и овощную массу. Всыпьте кукурузную муку, посолите и хорошо перемешайте — смесь должна получиться плотной.
Сформируйте тефтели желаемой величины. Выложите их на сковороду, слегка смазанную растительным маслом, и влейте томатный соус так, чтобы он покрывал тефтели примерно наполовину. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20–25 минут. Перед подачей украсьте блюдо измельченной зеленью.
