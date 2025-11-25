Что можно и нельзя есть в Рождественский пост: календарь питания

Рацион питания в пост становится более строгим с 20 декабря и до Сочельника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рождественский пост — один из самых древних и важных периодов духовной подготовки в восточно-христианской традиции. Он начинается 28 ноября и завершается 6 января, плавно подводя к празднику Рождества Христова. О том, что можно и нельзя есть в дни поста, как соблюдать пост без вреда для здоровья и какие блюда можно приготовить, — в материале URA.RU.

Как появился Рождественский пост

Истоки Рождественского поста уходят в раннее христианство. Уже в IV веке он упоминается в письменных источниках, а изначально длился всего неделю. Только в XII веке, по решению патриарха Луки Хрисоверга, пост стал сорокадневным — таким, каким мы знаем его сегодня.

Заговенье — последний день перед началом поста — приходится на 27 ноября, день апостола Филиппа. Отсюда и народное название — Филипповки.

Календарь Рождественского поста: что можно и нельзя есть

Рождественский пост исключает мясо, молочные продукты и яйца во все дни, однако строгий устав распределяет питание по степеням воздержания. Это помогает постепенно настроиться на праздник и сохранить силу организма.

Рацион строится вокруг растительной пищи: крупы, овощи, фрукты, бобовые, орехи, грибы. Рыба и вино разрешаются далеко не всегда и строго по уставу.

Период с начала поста до 19 декабря

Понедельник, среда, пятница — сухоядение. Это наиболее строгие дни. Допускается невареная пища без масла: хлеб, овощи, фрукты, орехи, вода. Идея — простота и умеренность.

Вторник и четверг — горячая пища с растительным маслом. Можно готовые блюда (супы, каши, тушеные овощи), но без продуктов животного происхождения.

Суббота и воскресенье — растительная пища с маслом, рыба, вино. Выходные считаются богослужебно более торжественными, поэтому разрешается рыба и небольшое количество вина. Это послабление подчеркивает праздничность воскресного дня.

4 декабря — Введение во Храм Богородицы. Один из двунадесятых праздников: разрешены рыба и вино независимо от дня недели.

Период 20 декабря — 5 января (предпразднство Рождества Христова)

В эти дни пост постепенно усиливается, чтобы настроить верующих на ожидание Рождества.

Пн, Ср, Пт — сухоядение

Вт, Чт, Сб, Вс — горячая пища с растительным маслом. Рыба на этом этапе, как правило, уже не разрешается.

6 января — Рождественский сочельник

Это день строгого поста. По уставу — горячая постная пища без излишеств либо только вода.

По традиции едят сочиво (кутью) — сладкую кашу из пшеницы или риса с медом и сухофруктами, и то только после вечерни. Это символическое блюдо, завершающее период воздержания.

Особые случаи и послабления

В большие праздники, приходящиеся на пост, местный архиерей может разрешить рыбу.

Воскресные дни почти всегда мягче будничных.

Старообрядцы соблюдают пост особенно строго.

Рождественский пост без вреда для здоровья

Переходя на растительное питание, важно сохранить баланс. Диетологи рекомендуют:

Делать ставку на бобовые, крупы, орехи и семена — источники белка и жиров.

Использовать рыбу и морепродукты в разрешенные дни.

Следить за уровнем железа и витамина B12; при длительном строгом посте возможна консультация врача.

Питаться дробно, пить достаточно воды.

Избегать избытка сахара и жареной еды.

Если есть серьезные хронические заболевания, любые перемены в рационе — только по согласованию с врачом.

Как правильно выходить из Рождественского поста

Выход из Рождественского поста начинается вечером 6 января, когда завершается строгий Сочельник и наступает светлый праздник Рождества Христова. В этот день особенно важно соблюдать умеренность и не перегружать организм: после 40 дней ограничений резкий переход к тяжелой пище может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.

Традиционно первым употребляют кутью. Это символическое блюдо, которое мягко «включает» пищеварение и напоминает о духовном смысле завершившегося поста. Затем в праздничный стол постепенно вводят рыбу, яйца, молочные продукты. Мясные блюда принято есть только после ночного богослужения — то есть уже 7 января.

Церковь советует не накидываться на пищу, даже если пост давался непросто. Медики дают такие же рекомендации: первый день — легкое меню, добавляя более плотные продукты постепенно. Желательно избегать тяжелых жареных блюд, большого количества алкоголя и экзотических продуктов — организм после поста может отреагировать непредсказуемо.

Также считается, что выход из поста — это не просто смена рациона. Это время благодарности, общения с близкими и осознанного завершения духовного труда. Многие продолжают сохранять умеренность в пище несколько дней после Рождества, чтобы праздник прошел с радостью, а не с тяжестью в желудке.

Что приготовить в Рождественский пост

Судак с овощами

В дни, когда разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба, можно приготовить судака с овощами. Для этого понадобятся:

0,5 кг филе судака;

2 средние морковки;

1 большая луковица;

1 ст. ложка томатной пасты;

растительное масло, соль и перец по вкусу.

Овощи нужно очистить, затем мелко нарезать лук, а морковь натереть на терке. На растительном масле сначала обжарить лук до золотистой корочки, потом добавить морковь и тушить на медленном огне до готовности. После этого добавить томатную пасту, соль и перец по вкусу и готовить еще 10 минут. Рыбу нарезать на порционные кусочки и отдельно обжарить в масле. Затем сверху положить готовые овощи и тушить все вместе в течение 10 минут на медленном огне.

Постные тефтели в томатном соусе

В дни, когда разрешено сухоядение, можно приготовить сытные и вкусные постные тефтели из чечевицы и риса. Для этого понадобятся:

170 г чечевицы;

110 г пропаренного риса;

1 луковица;

1 морковь;

2 ст. ложки кукурузной муки;

450 мл томатного соуса;

10 мл рафинированного растительного масла;

вода — 500 мл;

соль и зелень по вкусу.

Тщательно промытую чечевицу залейте водой и оставьте набухать при комнатной температуре на 11–12 часов. После этого слейте воду, переложите чечевицу в блендер и измельчите до состояния однородного фарша. Рис отварите до полуготовности. Морковь и лук очистите, порежьте крупно и измельчите в блендере. В большой миске соедините чечевичный фарш, рис и овощную массу. Всыпьте кукурузную муку, посолите и хорошо перемешайте — смесь должна получиться плотной.