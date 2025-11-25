Стармер заявил, что союзники Украины будут работать над планом США
Союзники Украины не будут составлять альтернативный документ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Союзники Украины приняли решение работать с существующим планом США. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Союзники Украины приняли решение работать с существующим планом США, а не составлять альтернативный документ», — сказал Стармер, выступая в палате общин по вопросу о G20. Трансляция велась канале GBN.
Согласно информации CBS News, Украина приняла мирный план, который был разработан администрацией президента США. При этом необходимо доработать отдельные положения предложенного плана.
