Российский турист застрял в тайском отеле из-за масштабного наводнения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из-за масштабного наводнения в Таиланде турист из Новосибирска и еще около 50 гостей, среди которых есть дети, уже четвертые сутки не могут покинуть отель. Гостиница расположена в тайской провинции Сонгкхла, первый этаж здания полностью ушел под воду, сообщил очевидец природного катаклизма.
«Всего в New Season Square застряло около 50 приезжих с детьми. У них остался небольшой запас воды, кофе, сахара и портативная горелка. Отель предоставляет горячее питание», — передает Mash слова новосибирца Евгения. Помимо россиянина, в отеле еще двое иностранцев — американец и канадка.
Большинство гостей собрались на третьем и седьмом этажах, где пока работает резервный генератор. Ситуацию осложняет то, что многие азиатские туристы, по словам очевидцев, не умеют плавать. Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку, однако лодок в районе пока нет — слышны только вертолеты. В соседних зданиях вторые сутки отсутствуют электричество и связь, из-за этого люди не могут подать сигнал SOS.
Туристическая полиция Таиланда эвакуировала туристов из 17 гостиниц в городе Хатъяй на юге страны в связи с наводнением. По официальным данным, в результате наводнения погибли не менее 10 человек, пострадали около 250 тысяч домохозяйств. Туристам рекомендовано воздержаться от поездок на юг Таиланда.
