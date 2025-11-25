Российский турист застрял в тайском отеле из-за масштабного наводнения

Туристы заблокированы в тайском отеле из-за масштабных потопов в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за масштабного наводнения в Таиланде турист из Новосибирска и еще около 50 гостей, среди которых есть дети, уже четвертые сутки не могут покинуть отель. Гостиница расположена в тайской провинции Сонгкхла, первый этаж здания полностью ушел под воду, сообщил очевидец природного катаклизма.

«Всего в New Season Square застряло около 50 приезжих с детьми. У них остался небольшой запас воды, кофе, сахара и портативная горелка. Отель предоставляет горячее питание», — передает Mash слова новосибирца Евгения. Помимо россиянина, в отеле еще двое иностранцев — американец и канадка.

Большинство гостей собрались на третьем и седьмом этажах, где пока работает резервный генератор. Ситуацию осложняет то, что многие азиатские туристы, по словам очевидцев, не умеют плавать. Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку, однако лодок в районе пока нет — слышны только вертолеты. В соседних зданиях вторые сутки отсутствуют электричество и связь, из-за этого люди не могут подать сигнал SOS.

