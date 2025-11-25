ЛДПР предложила объявить амнистию для осужденных женщин в честь Дня матери
Депутаты хотят освободить часть осужденных женщин в честь Дня матери
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для осужденных женщин. Об этом сообщил сам Слуцкий в рамках расширенного заседания фракции на тему «Реализация прав и защита матерей в России».
«Важно сказать о нашей инициативе об объявлении амнистии женщинам, осужденным впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, матерям, имеющим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, а также беременным и женщинам, являющимся вдовами и одинокими матерями, чьи мужья, сыновья и дочери погибли при защите Отечества», — заявил Слуцкий. Он отметил, что проект постановления уже внесен в Госдуму.
Из документа следует, что под амнистию могут попасть женщины, отбывшие часть наказания (не менее одной трети при приговоре до пяти лет и не менее половины — при наказании от пяти до десяти лет), условно осужденные, а также те, кто получил наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, предлагается прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве, если обвиняемые женщины имеют несовершеннолетних детей, беременны или старше 55 лет, а максимальная санкция по их делу не превышает пять лет или не предусматривает лишение свободы. Амнистия не будет распространяться на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина 30 января 1998 года с целью подчеркнуть важность роли женщины-матери в обществе. В 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. В праздничный день чествуют материнский труд и заботу, а многодетных матерей награждают медалями и орденами. О истории и традициях Дня матери — в материале URA.RU.
