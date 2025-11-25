Погибли мирные жители, встали трамваи и повреждена поликлиника: что происходит в Таганроге после атаки ВСУ

Саперы закончили разминирование на двух улицах в Таганроге (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Таганроге Ростовской области в результате воздушной атаки ВСУ ночью 25 ноября повреждена поликлиника №2 на улице Инструментальной, 15. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Три мирных жителя стали жертвами ночного налета. В целом атака на юг России стала одной из самых продолжительных и массированных. Последствия ударов ВСУ по Таганрогу — в материале URA.RU.

Погибли мирные жители

Жертвами ночной атаки ВСУ стали три мирных жителя Таганрога. Один из них погиб во время налета, еще двое скончались в больнице, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Всего пострадали десять жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу. Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По последним данным, в больнице скорой помощи Таганрога остаются шесть раненых.

Повреждения в жилых домах, на предприятиях и в соцобъектах

Согласно самым первым данным о нанесенном ущербе, при ночной атаке повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, социальные объекты — здание Механического колледжа, детский сад и поликлиника, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля. Создан оперативный штаб. В границах поврежденных зданий введен локальный режим ЧС.

Продолжение после рекламы

Повреждения получила и транспортная инфраструктура. На улице Инструментальной повреждены контактная сеть и трамвайные рельсы. Маршруты трамваев пришлось сократить.

Из-за повреждения здания поликлиники изменен график ее работы. Сегодня, 25 ноября, работают только кабинеты неотложной медицинской помощи и обслуживаются вызовы на дом. Поликлиника возобновит работу в обычном режиме с 27 ноября, сообщила мэр таганрога Светлана Камбулова.

Для жителей открыта горячая линия