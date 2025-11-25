ВСУ ударили по поликлинике в Таганроге
Из-за происшествия был изменен график работы поликлиники
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Таганроге произошла воздушная атака, в результате которой получила повреждения поликлиника. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В результате воздушной атаки получило повреждения Поликлиническое отделение № 2 по адресу ул. Инструментальная, д. 15», — написала Камбулова в своем telegram-канале. Из-за происшествия был изменен график работы поликлиники.
25 ноября работают только кабинеты неотложной медицинской помощи. Также обслуживаются вызовы на дом. 26 ноября будет осуществляться забор лабораторных анализов. Продолжат работу кабинеты неотложной медицинской помощи. Кроме того, будет проводиться плановый прием на участках и обслуживаться вызовы на дом. С 27 ноября поликлиническое отделение вернется к работе в обычном режиме.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
