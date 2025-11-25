Захарова напомнила Финляндии построить туалеты у забора с Россией
Захарова прокомментировала сообщения о строительстве заграждений в метре от российско-финляндской границы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Властям Финляндии после возведения забора у границы с Россией стоит не забыть построить туалеты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — сказала Захарова, передает ТАСС.
Ранее телерадиокомпания Yle сообщила о решении финских властей построить забор у границы с Россией. В регионе Лапландия установка заграждений практически завершена, при этом конструкции оборудованы камерами наблюдения. Планируемый срок окончания всех работ — 2026 год.
