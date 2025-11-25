Власти показали последствия атаки дронов по Новороссийску

В Новороссийске оценивают ущерб, нанесенный атакой ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения зафиксированы в нескольких районах: Южном, Центральном, Приморском, а также в селе Мысхако. Он также опубликовал кадры зафиксированных разрушений.

«После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий», — сообщил Кравченко в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео запись с мест прилетов дронов ВСУ.

В Южном районе обломки БПЛА повредили кровлю и технический этаж жилого многоквартирного дома на улице Южной, вызвали пожары на улицах Рыбацкой и Мурата Ахеджака, а также повредили остекление в шести квартирах на проспекте Ленина. В селе Мысхако беспилотник попал в квартиру в переулке Счастливом, вызвав пожар, повреждены окна и кровля в нескольких домах. В Центральном районе повреждены окна в шести квартирах, в Приморском районе — фасад и забор частного дома, в селе Борисовка поврежден грузовой автомобиль.

Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, уже вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести.

В районных администрациях организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы занимаются уборкой, а управляющие компании произвели замеры для восстановления остекления в пострадавших домах.