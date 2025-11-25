Власти показали последствия атаки дронов по Новороссийску
В Новороссийске оценивают ущерб, нанесенный атакой ВСУ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения зафиксированы в нескольких районах: Южном, Центральном, Приморском, а также в селе Мысхако. Он также опубликовал кадры зафиксированных разрушений.
«После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий», — сообщил Кравченко в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео запись с мест прилетов дронов ВСУ.
В Южном районе обломки БПЛА повредили кровлю и технический этаж жилого многоквартирного дома на улице Южной, вызвали пожары на улицах Рыбацкой и Мурата Ахеджака, а также повредили остекление в шести квартирах на проспекте Ленина. В селе Мысхако беспилотник попал в квартиру в переулке Счастливом, вызвав пожар, повреждены окна и кровля в нескольких домах. В Центральном районе повреждены окна в шести квартирах, в Приморском районе — фасад и забор частного дома, в селе Борисовка поврежден грузовой автомобиль.
Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, уже вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести.
В районных администрациях организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы занимаются уборкой, а управляющие компании произвели замеры для восстановления остекления в пострадавших домах.
Ранее, в ночь на 25 ноября украинские БПЛА нанесли удары по ряду регионов Российской Федерации. Особо масштабной оказалась атака на южные территории страны. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта.
