В мире

Украина согласилась с мирным планом Трампа

25 ноября 2025 в 17:56
Некоторые пункты плана еще требуют доработки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина согласилась с мирным планом, разработанным администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сказал источник CBS News. Однако он также отметил, что некоторые пункты плана еще требуют доработки.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

