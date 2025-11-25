Украина согласилась с мирным планом Трампа
25 ноября 2025 в 17:56
Некоторые пункты плана еще требуют доработки
Украина согласилась с мирным планом, разработанным администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.
«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сказал источник CBS News. Однако он также отметил, что некоторые пункты плана еще требуют доработки.
