Индия прекращает закупки российской нефти из-за угроз Трампа: как поступит Россия в условиях санкций

США давят на Индию, чтобы она перестала покупать российскую нефть

В последние месяцы отношения между Россией, Индией и США в сфере торговли нефтью претерпели значительные изменения. Один из важнейших индийских покупателей российской нефти — компания Reliance Industries — прекратила поставки после заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он грозился ввести санкции и объявлял о таможенных пошлинах против Индии из-за продолжающихся закупок энергоресурсов из РФ. Несмотря на это, часть компаний продолжает закупать российскую нефть, а Москва и Нью-Дели ищут способы обойти санкции Запада. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Отказ одного из крупнейших покупателей от закупок нефти из России

Нефть из России больше не будет поставляться на крупнейший во всем мире НПЗ

Компания Reliance Industries, являющаяся одной из самых крупных покупателей российской нефти, прекратил поставки на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября. Этот завод — крупнейший мировой комплекс по переработке нефти.

«С 1 декабря вся поставляемая на экспорт продукция НПЗ будет получена из нефти, имеющей отличное от российского происхождения», — заявили в Reliance Industries. Белый дом поддержал это решение, отметив, что отказ от российской нефти может ускорить торговые переговоры между США и Индией.

На пике сотрудничества в 2023 году Reliance закупала российскую нефть на 11,7 млрд долларов. Эксперты расценивают прекращение закупок как важный жест, который может повлиять на будущее торговое соглашение между Вашингтоном и Дели.

Ранее Reliance Industries уже пересматривала контракты на поставку российской нефти после введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла». Компания заявляла, что будет следовать западным санкциям против России, сохраняя при этом отношения с действующими поставщиками. Она заключила долгосрочное соглашение о покупке почти 500 000 баррелей сырой нефти в сутки у «Роснефти».

Сокращение отгрузок российской нефти в Индию

В последнее время Индия активно закупает российскую нефть перед началом действия американских санкций. Сейчас якобы завершается период бурной торговли между странами, сообщил корреспондент The New York Times Алекс Травелли. Санкции США должны были вступить в силу в конце ноября 2025 года.

По другим данным, отгрузка российской нефти в Индию с 1 по 17 ноября сократилась на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Об этом свидетельствует отчет аналитической фирмы Kpler. Снижение объемов поставок связано с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять большую осторожность на фоне санкций США.

«Средний объем отгрузки российской нефти на суда, направляющиеся в Индию, в период с 1 по 17 ноября составил 672 тысячи баррелей в сутки, что значительно меньше октябрьских 1,88 миллиона баррелей в сутки», — пишет The Economic Times со ссылкой на аналитиков. Их данные официально не подтверждались.

Причина сокращения закупок: санкции США и таможенные пошлины

Трамп заявил, что Индия якобы перестала покупать российскую нефть

США сохраняли высокие таможенные пошлины в отношении Индии из-за того, что страна не прекращает закупать нефть у России. С таким заявлением выступал американский президент Дональд Трамп. «Сейчас пошлины очень высокие. Это из-за российской нефти», — сказал Трамп в ходе церемонии принесения присяги послом США в Индии.

После сокращения закупок Трамп заявил, что США снизят пошлины на импорт из Индии, поскольку Дели выполнил требования Вашингтона. Однако точных дат отмены высоких пошлин он не назвал. «Индия сократила очень существенно закупки нефти из России. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.

Продолжение поставок российской нефти вопреки санкциям

Несмотря на общее сокращение закупок, некоторые индийские компании продолжают приобретать российскую нефть. Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших государственных нефтеперерабатывающих корпораций Индии, приобрела пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Об этом сообщило агентство Reuters. Общий объем закупок составил 3,5 миллиона баррелей.

Директор Indian Oil по финансам Анудж Джайн ранее заявил, что корпорация продолжит покупать российскую нефть, несмотря на санкционное давление. По его словам, Россия сохраняет позицию главного поставщика нефти для Индии.

Поиски обхода западных санкций

Россия предлагает свой товар странам, решение о покупке - за ними, заявил Песков

Москва и Нью-Дели продолжают искать способы обхода западных санкций при поставках нефти. По словам посла РФ в республике Дениса Алипова, Россия остается одним из основных партнеров Индии в нефтегазовой сфере — ее доля на индийском рынке нефти превышает 30%.

«Индийское руководство неоднократно подчеркивало, что для Индии в приоритете всегда остается экономическая целесообразность. Поэтому исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных партнеров в этой сфере для южноазиатской республики», — заявил Алипов.

Посол отметил, что, несмотря на препятствия со стороны Запада, Россия готова и дальше предлагать Индии выгодные условия покупки энергоносителей. Для продолжения сотрудничества были выстроены новые платежные механизмы и налажено обеспечение страховым покрытием морских грузов.

Перспективы российско-индийского сотрудничества

Согласно информации Международного энергетического агентства, спрос на нефть в Индии к 2035 году возрастет на 37 %. По словам Дениса Алипова, объем торговли России и Индии на 2022 год увеличился более чем в шесть раз. Тем временем Россия планирует достичь товарооборота с Индией к 2030 году до 100 млрд долларов.

При этом Индия продолжает закупать российскую нефть, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Это заявление было сделано в ответ на утверждения президента США Дональда Трампа о практически полном прекращении закупок российской нефти Индией.