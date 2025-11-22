Ракета ATACMS взорвали в жилом районе Воронежа

Спасатели работают на месте падения ракеты в Воронеже Фото: U.S. Army

Специалисты успешно провели контролируемый подрыв боевых блоков в садоводческом товариществе «Дальние сады». В результате операции никто из местных жителей не пострадал.

«Подрыв боевых блоков в СНТ „Дальние сады“ произведён успешно. Никто из граждан не пострадал», — передает RT. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на территории товарищества для проверки полной ликвидации всех взрывоопасных элементов. Подъезды к части участков остаются перекрытыми, однако большая часть территории уже открыта для возвращения жителей.

В результате взрыва повреждены несколько строений, включая один полностью разрушенный частный дом, признанный нежилым. Ряд соседних построек получили незначительные повреждения в виде нарушенной кровли и разбитых окон, что специалисты характеризуют как минимально возможный ущерб.

Местная администрация начала работу с владельцами пострадавших объектов для организации компенсационных мероприятий. Жителям рекомендовано соблюдать все указания оперативных служб до полного завершения проверки территории.