Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Ракета ATACMS взорвали в жилом районе Воронежа

22 ноября 2025 в 21:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели работают на месте падения ракеты в Воронеже

Спасатели работают на месте падения ракеты в Воронеже

Фото: U.S. Army

Специалисты успешно провели контролируемый подрыв боевых блоков в садоводческом товариществе «Дальние сады». В результате операции никто из местных жителей не пострадал.

«Подрыв боевых блоков в СНТ „Дальние сады“ произведён успешно. Никто из граждан не пострадал», — передает RT. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на территории товарищества для проверки полной ликвидации всех взрывоопасных элементов. Подъезды к части участков остаются перекрытыми, однако большая часть территории уже открыта для возвращения жителей.

В результате взрыва повреждены несколько строений, включая один полностью разрушенный частный дом, признанный нежилым. Ряд соседних построек получили незначительные повреждения в виде нарушенной кровли и разбитых окон, что специалисты характеризуют как минимально возможный ущерб.

Продолжение после рекламы

Местная администрация начала работу с владельцами пострадавших объектов для организации компенсационных мероприятий. Жителям рекомендовано соблюдать все указания оперативных служб до полного завершения проверки территории.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в садоводческом товариществе были обнаружены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых 18 ноября, — сообщает RT. Территория оцеплена для проведения контролируемого подрыва, жителей близлежащих домов временно эвакуируют из-за возможных повреждений строений.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал