Ракета ATACMS взорвали в жилом районе Воронежа
Спасатели работают на месте падения ракеты в Воронеже
Фото: U.S. Army
Специалисты успешно провели контролируемый подрыв боевых блоков в садоводческом товариществе «Дальние сады». В результате операции никто из местных жителей не пострадал.
«Подрыв боевых блоков в СНТ „Дальние сады“ произведён успешно. Никто из граждан не пострадал», — передает RT. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на территории товарищества для проверки полной ликвидации всех взрывоопасных элементов. Подъезды к части участков остаются перекрытыми, однако большая часть территории уже открыта для возвращения жителей.
В результате взрыва повреждены несколько строений, включая один полностью разрушенный частный дом, признанный нежилым. Ряд соседних построек получили незначительные повреждения в виде нарушенной кровли и разбитых окон, что специалисты характеризуют как минимально возможный ущерб.
Местная администрация начала работу с владельцами пострадавших объектов для организации компенсационных мероприятий. Жителям рекомендовано соблюдать все указания оперативных служб до полного завершения проверки территории.
Ранее сообщалось, что в Воронеже в садоводческом товариществе были обнаружены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых 18 ноября, — сообщает RT. Территория оцеплена для проведения контролируемого подрыва, жителей близлежащих домов временно эвакуируют из-за возможных повреждений строений.
