Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки беспилотника в Валуйках
22 ноября 2025 в 21:13
В больнице в реанимационном отделении умер мужчина, получивший травмы в ходе атаки беспилотника на коммерческий объект в Валуйках. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем официальном telegram-канале.
