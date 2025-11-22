Мизулина показала, как поздравила Shaman'а с днем рождения. Фото
Мизулина организовала вечеринку в патриотическом стиле ко дню рождения Шамана.
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Екатерина Мизулина организовала для своего супруга тематическую вечеринку к 34-летию популярного певца Шамана. Мероприятие было выдержано в патриотической стилистике композиции «Я русский», полностью соответствующую творческому направлению артиста.
Пространство было украшено воздушными шарами в цветах российского триколора, на каждом из которых была размещена узнаваемая надпись «Я русский». Особый акцент в оформлении сделали на фотозоне с их совместными снимками, что подчеркнуло теплоту их отношений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.