Мизулина показала, как поздравила Shaman'а с днем рождения. Фото

Мизулина поздравила Shaman'а с днем рождения
22 ноября 2025 в 20:41
Мизулина организовала вечеринку в патриотическом стиле ко дню рождения Шамана.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатерина Мизулина организовала для своего супруга тематическую вечеринку к 34-летию популярного певца Шамана. Мероприятие было выдержано в патриотической стилистике композиции «Я русский», полностью соответствующую творческому направлению артиста.

Пространство было украшено воздушными шарами в цветах российского триколора, на каждом из которых была размещена узнаваемая надпись «Я русский». Особый акцент в оформлении сделали на фотозоне с их совместными снимками, что подчеркнуло теплоту их отношений.

