Кадыров сообщил о задержании преступника бойцами «Ахмата» под Белгородом

Кадыров раскрыл подробности задержания преступника в Белгородской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Бойцы батальона «Ахмат-Запад» задержали сообщника преступника в Белгородской области в ходе операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцами батальона „АХМАТ-Запад“ МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР под командованием дорогих БРАТЬЕВ Исмаила и Рустама Агуевых проведена успешная операция по задержанию сообщника преступника», — отметил Рамзан Кадыров, его слова передали в официальном telegram-канале.

Как отметил Кадыров, успешная операция прошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Преступник задержан и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством России.

