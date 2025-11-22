Кадыров сообщил о задержании преступника бойцами «Ахмата» под Белгородом
Кадыров раскрыл подробности задержания преступника в Белгородской области
Бойцы батальона «Ахмат-Запад» задержали сообщника преступника в Белгородской области в ходе операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцами батальона „АХМАТ-Запад“ МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР под командованием дорогих БРАТЬЕВ Исмаила и Рустама Агуевых проведена успешная операция по задержанию сообщника преступника», — отметил Рамзан Кадыров, его слова передали в официальном telegram-канале.
Как отметил Кадыров, успешная операция прошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Преступник задержан и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством России.
Глава Чечни добавил, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил признание участникам операции и наградил Почетными грамотами Рустама Агуева, Хусайна Ликиева и Абу-Салаха Зеиева. Также белгородский губернатор поблагодарил их подчиненных за проявленный героизм в защите приграничной территории и мирного населения от противоправных действий. Кадыров также выразил благодарность бойцам и их командирам за достойную службу и самоотверженную защиту интересов РФ от украинских войск.
