К переговорам по Украине в Женеве присоединятся Рубио и Уиткофф
22 ноября 2025 в 20:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В воскресных переговорах в Женеве, которые будут посвящены урегулированию конфликта на Украине, примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей.
