Силами ПВО было сбито восемь украинских БПЛА
22 ноября 2025 в 21:08
В промежуток времени с 12:00 до 18:00 по московскому времени средствами ПВО над территорией Белгородской области были перехвачены и ликвидированы восемь БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
