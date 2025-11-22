Shaman высоко оценил творчество своих пародистов Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов, прим. URA.RU) встретились с блогерами-пародистами Sorokin (Никита Сорокин) и Mint Lilu (Мария Урюпина) на юбилейном концерте «SHAMAN. 30 лет на сцене». Они выступали в роли их двойников, во время празднования дня рождения артиста в Кремлевском дворце.

«Это реально сделано здорово! Спасибо, что приехали», — обратился Shaman к блогерам, признавшись, что они с Мизулиной следили за творчеством пародистов, его слова передает корреспондент «Пятого канала» . Встреча состоялась в рамках юбилейных концертов «SHAMAN. 30 лет на сцене», приуроченных к 34-летию артиста. Сначала перед журналистами появились блогеры-пародисты, а затем к ним присоединились сами Шаман и Мизулина.

Блогеры Sorokin и Mint Lilu выразили восхищение известной парой, назвав их яркими и харизматичными личностями. В свою очередь, Шаман высоко оценил работу пародистов, подчеркнув качество их творчества.

