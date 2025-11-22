Немецкая сторона ограничила доступ российским журналистам Фото: Официальный сайт НАТО

Российские журналисты были отстранены от участия в пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца во время саммита G20 в Йоханнесбурге. Об этом заявил корреспондент RT, Этот инцидент вызвал серьезные вопросы о соблюдении принципов свободы слова на международных мероприятиях.

«Тогда о какой вообще можно говорить свободе слова?.. Это вызывает вопросы в целом, как я уже сказал, о прозрачности и свободе журналистики на столь значимых международных мероприятиях», — заявил корреспондент RT. Журналист подчеркнул, что подобные действия противоречат заявлениям мировых лидеров о необходимости международного сотрудничества. По его словам, это демонстрирует попытку изолировать независимых журналистов от важных дискуссий.

Инцидент произошел в рамках саммита G20, где лидеры обсуждают ключевые вопросы глобальной повестки. Официальные представители организаторов мероприятия пока не прокомментировали ситуацию с недопуском российских журналистов.

