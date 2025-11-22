Захарова прокомментировала ситуацию в элитных кругах на Западе Фото: Роман Наумов © URA.RU

В последнее время во власть на Западе все чаще попадают неадекватные политики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария захарова.

«На Западе во власть попадает все меньше адекватных политиков-профессионалов. Все чаще эпатаж, конъектура и пороки становятся пропуском в управленческую элиту западных обществ», — сказала Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым.