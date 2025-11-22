«Эпатаж и пороки»: Захарова охарактеризовала представителей власти на Западе
Захарова прокомментировала ситуацию в элитных кругах на Западе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В последнее время во власть на Западе все чаще попадают неадекватные политики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария захарова.
«На Западе во власть попадает все меньше адекватных политиков-профессионалов. Все чаще эпатаж, конъектура и пороки становятся пропуском в управленческую элиту западных обществ», — сказала Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым.
Она отметила, что в последнее время можно заметить неадекватные выпады западных чиновников. Так, один из европейских чиновников «прибег к красочным ругательствам» для выражения своего недовольства. А другой политик хотел отправить к психиатру спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.