«Эпатаж и пороки»: Захарова охарактеризовала представителей власти на Западе

Захарова: все меньше адекватных политиков приходят к власти на Западе
22 ноября 2025 в 22:10
Фото: Роман Наумов © URA.RU

В последнее время во власть на Западе все чаще попадают неадекватные политики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария захарова.

«На Западе во власть попадает все меньше адекватных политиков-профессионалов. Все чаще эпатаж, конъектура и пороки становятся пропуском в управленческую элиту западных обществ», — сказала Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым. 

Она отметила, что в последнее время можно заметить неадекватные выпады западных чиновников. Так, один из европейских чиновников «прибег к красочным ругательствам» для выражения своего недовольства. А другой политик хотел отправить к психиатру спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

