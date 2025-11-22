Трамп назвал условия для завершения конфликта на Украине
22 ноября 2025 в 22:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
План урегулирования, который был предложен Вашингтоном, не следует рассматривать как окончательное предложение для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
