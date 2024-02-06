Власти Ямала намерены отремонтировать сады и школы в Донецкой области

07 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в Волновахском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в селах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское и Привольное, а также ясли-сад в поселке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР. В детских учреждениях заменят кровли, инженерные и тепловые сети, проведут косметический ремонт и завезут новую мебель, сообщает пресс-служба правительства округа. «В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ямала. Те же работы проведут и в детсадах. Власти ЯНАО взяли шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Ямальцы восстановили семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Ранее URA.RU сообщило, что рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Также Ямал поможет восстановить дороги в республике.

Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в селах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское и Привольное, а также ясли-сад в поселке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР. В детских учреждениях заменят кровли, инженерные и тепловые сети, проведут косметический ремонт и завезут новую мебель, сообщает пресс-служба правительства округа. «В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ямала. Те же работы проведут и в детсадах. Власти ЯНАО взяли шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Ямальцы восстановили семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Ранее URA.RU сообщило, что рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Также Ямал поможет восстановить дороги в республике.