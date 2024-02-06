06 февраля 2024

Власти Ямала намерены отремонтировать сады и школы в Донецкой области

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр строительства школы. Тюмень , помещение, отделка, ремонт, здание, леса
Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в Волновахском районе Фото:

Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в селах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское и Привольное, а также ясли-сад в поселке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР. В детских учреждениях заменят кровли, инженерные и тепловые сети, проведут косметический ремонт и завезут новую мебель, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ямала. Те же работы проведут и в детсадах.

Власти ЯНАО взяли шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Ямальцы восстановили семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты.

Ранее URA.RU сообщило, что рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Также Ямал поможет восстановить дороги в республике.

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Строители ЯНАО восстановят четыре школы и пять детских садов в селах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское и Привольное, а также ясли-сад в поселке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР. В детских учреждениях заменят кровли, инженерные и тепловые сети, проведут косметический ремонт и завезут новую мебель, сообщает пресс-служба правительства округа. «В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ямала. Те же работы проведут и в детсадах. Власти ЯНАО взяли шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Ямальцы восстановили семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Ранее URA.RU сообщило, что рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Также Ямал поможет восстановить дороги в республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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