Как подготовить машину к зиме

С наступлением холодов важно заблаговременно подготовить автомобиль к зимним условиям, а именно заменить резину и стеклоочистители, проверить аккумулятор, техжидкости и системы зажигания. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился рекомендациями по подготовке транспортного средства к зиме.
Замена летней резины
«Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов — сменить резину. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Кроме того, не должно быть деформаций, трещин, порезов и других повреждений шины», — заявил Родионов в беседе с «Российской газетой». Кроме того, он порекомендовал водителям начать менять летнюю резину на зимнюю, когда на улице всего семь градусов тепла. Помимо этого, важно не забыть проверить углы установки колес перед подготовкой к зимнему сезону.
Проверка аккумулятора
Кроме смены шин, Родионов рекомендует провести комплексную диагностику аккумулятора. В частности, проверить состояние свечей зажигания и при необходимости их заменить — это важно для надежного зимнего пуска. Он также посоветовал проверить клеммы на окисление и загрязнения, в случае чего очистить их тряпкой с раствором соды и наждачной бумагой. Также Родионов акцентировал внимание на уровне электролита, который должен быть не ниже минимума, а заряд — выше 12 Вольт. Лучше подзарядить аккумулятор до сильных морозов, когда нагрузка возрастает, заключил автоэксперт.
Проверка состояния техжидкостей
Перед наступлением морозов Родионов посоветовал проверить уровень всех технических жидкостей в автомобиле, включая моторное и трансмиссионное масло, антифриз и тормозную жидкость. Также важно заменить воду в бачке омывателя на «незамерзайку». По словам эксперта, срок замены моторного масла в российских условиях следует сократить до 5-7 тысяч километров, а не 10 тысяч, как рекомендует производитель.
Запись на диагностику
Перед зимой обязательно стоит пройти диагностику на сертифицированном СТО. Это нужно, чтобы проверить тормозную систему, подвеску и топливную систему. Родионов подчеркнул, что диагностика не займет много времени, но обеспечит вашу безопасность на дороге.
Замена стеклоочистителей
До наступления холодов важно произвести замену щеток стеклоочистителя. Родионов отметил, что лучше установить новые, чтобы они без проблем справлялись со снегом. Он посоветовал брать бескаркасные модели, так как они более эффективны в холодное время.
Диагностика печки
До выпадения снега также стоит проверить систему отопления автомобиля. Для этого нужно включить печку на средней интенсивности: через 10 минут в салоне должно быть тепло. Если этого не произошло, то нужно обратиться в автосервис для диагностики.
Батарейки в ключах
В заключении Родионов отметил важность проверки батареек в пультах и ключах — на морозе они разряжаются быстрее, что может помешать запуску. Также стоит проверить состояние салонного фильтра: если он грязный, его нужно заменить, чтобы печка работала эффективно. Автоэксперт посоветовал приобрести средства для разморозки замков и силиконовую смазку для уплотнителей.
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