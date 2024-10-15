Хоккеист из Перми Матвей Мичков забросил свою первую шайбу во время матча между командами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз», который проходил в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спустя 4,5 минуты он оформил дубль.
«В составе „Филадельфии“ первый дубль в североамериканской лиге оформил российский новичок НХЛ Матвей Мичков. 19-летний нападающий сегодня сначала забросил свою первую шайбу в НХЛ, а спустя 4,5 минуты оформил дубль, благодаря чему повторил клубное достижение Ивана Проворова в „Филадельфии“, — пишет „Чемпионат.com“. Уточняется, что пермский хоккеист стал седьмым участником команды „Филадельфия Флайерз“, который сделал дубль до достижения 20-летнего возраста.
Матвей Мичков родился и до девяти лет жил в Перми. Затем переехал в Ярославль, где учился в школе «Локомотива». Позже он играл за этот клуб. Летом 2024 года стало известно, что Мичков подписал трехлетний контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. Клуб долго ждал пермяка, а когда заполучил, стал его рекламировать как новую звезду.
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