15 октября 2024

Пермский хоккеист Мичков забросил две шайбы в чемпионате НХЛ. Видео

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Пермяк стал седьмым игроком команды США, кто сделал дубль
Пермяк стал седьмым игроком команды США, кто сделал дубль Фото:

Хоккеист из Перми Матвей Мичков забросил свою первую шайбу во время матча между командами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз», который проходил в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спустя 4,5 минуты он оформил дубль.

«В составе „Филадельфии“ первый дубль в североамериканской лиге оформил российский новичок НХЛ Матвей Мичков. 19-летний нападающий сегодня сначала забросил свою первую шайбу в НХЛ, а спустя 4,5 минуты оформил дубль, благодаря чему повторил клубное достижение Ивана Проворова в „Филадельфии“, — пишет „Чемпионат.com“. Уточняется, что пермский хоккеист стал седьмым участником команды „Филадельфия Флайерз“, который сделал дубль до достижения 20-летнего возраста.

Матвей Мичков родился и до девяти лет жил в Перми. Затем переехал в Ярославль, где учился в школе «Локомотива». Позже он играл за этот клуб. Летом 2024 года стало известно, что Мичков подписал трехлетний контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. Клуб долго ждал пермяка, а когда заполучил, стал его рекламировать как новую звезду.

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Хоккеист из Перми Матвей Мичков забросил свою первую шайбу во время матча между командами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз», который проходил в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спустя 4,5 минуты он оформил дубль. «В составе „Филадельфии“ первый дубль в североамериканской лиге оформил российский новичок НХЛ Матвей Мичков. 19-летний нападающий сегодня сначала забросил свою первую шайбу в НХЛ, а спустя 4,5 минуты оформил дубль, благодаря чему повторил клубное достижение Ивана Проворова в „Филадельфии“, — пишет „Чемпионат.com“. Уточняется, что пермский хоккеист стал седьмым участником команды „Филадельфия Флайерз“, который сделал дубль до достижения 20-летнего возраста. Матвей Мичков родился и до девяти лет жил в Перми. Затем переехал в Ярославль, где учился в школе «Локомотива». Позже он играл за этот клуб. Летом 2024 года стало известно, что Мичков подписал трехлетний контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. Клуб долго ждал пермяка, а когда заполучил, стал его рекламировать как новую звезду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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