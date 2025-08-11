Под Тюменью скопилась огромная пробка

Пробка на участке скопилась из-за ДТП и большого потока машин
На трассе Тюмень – Омск с 58-го по 61-й километр затруднено движение автомобилей в сторону тюменской столицы. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 с 58-го по 61-й километры (Ялуторовский район) в направлении города Тюмень затруднено движение», — говорится в сообщении.
Виной всему стало ДТП и большой поток автомобилей. Водителей просят быть внимательными.
