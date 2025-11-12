Переговоры между Россией и Украиной прекращены: как стороны пытались урегулировать конфликт в 2025 году
Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года
Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса. Об этом сообщил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times. По словам Кислицы, переговоры приостановлены практически без результата. История переговоров по урегулированию украинского кризиса в 2025 году — в материале URA.RU.
Все началось с инициативы Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля 2025 года провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине, высказавшись за мирные средства и переговоры. Уже 18 февраля российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде договорились начать процесс по украинскому урегулированию. Это вызвало негативную реакцию Киева, заявившего о недопустимости переговоров без Украины. В ответ Путин пояснил, что Украина не исключается из переговорного процесса, и Россия готова к диалогу как с Киевом, так и с его европейскими союзниками.
Весенние попытки урегулирования
11 марта в Джидде состоялись переговоры делегаций США и Украины
Примерно в этот же период планировалось заключения соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности. Однако оно тогда было сорвано. Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме прошли напряженно, после чего Штаты приостановили военную помощь Киеву. Американская сторона публично признала конфликт на Украине прокси-войной Штатов с Россией и призвала Киев к миру.
В марте 2025 года активизировались дипломатические контакты. В Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня и возобновлении американской помощи. Затем, 18 марта, в телефонном разговоре Путин и Трамп договорились о запрете ударов по объектам энергетики. При этом Украины свыше 100 раз нарушила соглашения, нанеся удары по энергообъектам РФ.
В Эр-Рияде 24 марта прошла встреча экспертных групп России и США Америки. В ходе переговоров были достигнуты соглашения, касающиеся обеспечения безопасности судоходства в Черном море и предотвращения использования торговых судов в военных операциях. Кроме того, Россия и США пришли к консенсусу относительно разработки комплекса мер, которые позволят реализовать договоренности глав двух государств о неприменении ударов по энергетическим объектам России и Украины. Вскоре, 23 и 24 марта, в Эр-Рияде также состоялись переговоры между делегациями США и Украины.
Несмотря на продолжающиеся контакты, Вашингтон и Киев не смогли прийти к соглашению по ключевым вопросам: территориальному статусу, санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины. В конце апреля Кремль подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий, но подчеркнул, что любое соглашение должно признать реальную ситуацию на земле, сложившуюся в ходе спецоперации.
Майская подготовка
Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но лишь при условии согласия Москвы на предложенное Киевом и ЕС прекращение огня. После призыва Дональда Трампа Зеленский подтвердил свою готовность лично прибыть в Стамбул, отметив, что указ 2022 года о запрете переговоров на него не распространяется.
Уже 15 мая российская делегация во главе с помощников президента России Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, однако украинская сторона на встречу не явилась. Зеленский, находившийся на тот момент в Анкаре, заявил, что решение о начале переговоров примет лишь после встречи с президентом Турции. Вечером того же дня он издал указ о формировании украинской делегации, но прямые переговоры между делегациями в запланированный день так и не состоялись.
Первый раунд стамбульских переговоров
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. По их итогам стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Украина запросила прямые переговоры между лидерами, которые Россия приняла к сведению. Также было решено, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня для продолжения диалога.
19 мая Путин в разговоре с Трампом сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. 22 мая он же объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной, задачу по выполнению которой уже реализуют ВС РФ.
Со своей стороны, 19 мая Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией и подтвердил готовность Киева к прямым контактам и встрече на высшем уровне. 21 мая, после разговора с Трампом, украинский президент заявил, что Киев может подписать с Россией меморандум об урегулировании и ждет российских предложений.
23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова представить свой проект меморандума после завершения обмена пленными. В период с 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе эта договоренность была реализована, и состоялся обмен военнопленными.
Второй раунд стамбульских переговоров
Уже 28 мая Лавров заявил о готовности российской делегации представить Украине меморандум с позицией России по преодолению причин кризиса. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, куда прибыли делегации во главе с Мединским и секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Состав украинской стороны был расширен и изменен.
В ходе переговоров стороны обменялись документами с видением урегулирования. Россия в одностороннем порядке предложила передать шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Также были достигнуты договоренности об обмене тяжелобольными и молодыми пленными по принципу «всех на всех» и прозвучало предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Обнародованный российский меморандум в качестве условий урегулирования предлагал международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе РФ, нейтральный статус Украины и отказ от радикального националистического курса. Украинский проект, опубликованный Reuters до встречи, настаивал на полном прекращении огня, международных гарантиях безопасности и организации встречи Путина и Зеленского при участии США и Европы.
К 4 июня Мединский сообщил, что Украина вновь предложила перемирие для подготовки встречи лидеров. Россия подтвердила, что такая встреча возможна лишь при надлежащей подготовке, усомнившись в легитимности Зеленского. В июне-июле в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся обмен пленными и телами погибших, однако Украина отказалась от предложения о временном прекращении огня.
Третий раунд переговоров
23 июля 2025 года российская делегация во главе с Мединским вылетела в Стамбул для третьего раунда переговоров с Украиной. Составы обеих делегаций остались прежними: российскую группу представляли четыре основных члена и четыре эксперта, а украинскую — 14 человек во главе с Умеровым.
По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200» и начали работу над списками. Кроме того, Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для постоянного онлайн-взаимодействия.
Встреча Путина и Трампа на Аляске
На военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске (Анкоридж) 15 августа состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Трехчасовая встреча прошла в узком формате, а ее основной темой стал украинский кризис.
Путин заявил о стремлении России как можно быстрее завершить конфликт, обеспечить Киеву гарантии безопасности и подтвердил братское отношение к украинскому народу. Он также выразил надежду, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу. Российский лидер отметил сложившийся доверительный контакт с Трампом, добавив, что эскалации можно было бы избежать, если бы американский президент был у власти раньше.
Со своей стороны, Дональд Трамп охарактеризовал встречу как продуктивную и сообщил о значительном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. По его словам, по многим ключевым аспектам достигнуто согласие, а шансы на достижение мира высоки. Американский президент выразил надежду на продолжение диалога.
«Медленный диалог с США»: последнее заявление Лаврова по переговорам
Лавров выразил разочарование уровнем отношений с США
Сергей Лавров 9 ноября сообщил о продолжении диалога между Россией и США по двусторонним вопросам, отметив, что процесс идет медленнее, чем предполагалось. Министр подчеркнул, что проблемы в отношениях, унаследованные от предыдущей американской администрации, остаются актуальными и потребуют длительного времени для разрешения.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия выступает за расширение повестки переговоров и включение в нее таких тем, как восстановление прямого авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности. По словам главы МИД, в настоящее время поддерживаются рабочие контакты относительно дальнейшего диалога. Он также напомнил, что Россия готова завершить украинский конфликт при условии, что будут урегулированы его первопричины.
Спустя несколько дней первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица дал интервью The Times. В ходе общения с журналистами он заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса.
