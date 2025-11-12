Переговоры между Россией и Украиной прекращены: как стороны пытались урегулировать конфликт в 2025 году

Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса. Об этом сообщил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times. По словам Кислицы, переговоры приостановлены практически без результата. История переговоров по урегулированию украинского кризиса в 2025 году — в материале URA.RU.

Все началось с инициативы Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля 2025 года провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине, высказавшись за мирные средства и переговоры. Уже 18 февраля российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде договорились начать процесс по украинскому урегулированию. Это вызвало негативную реакцию Киева, заявившего о недопустимости переговоров без Украины. В ответ Путин пояснил, что Украина не исключается из переговорного процесса, и Россия готова к диалогу как с Киевом, так и с его европейскими союзниками.

Весенние попытки урегулирования

11 марта в Джидде состоялись переговоры делегаций США и Украины

Примерно в этот же период планировалось заключения соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности. Однако оно тогда было сорвано. Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме прошли напряженно, после чего Штаты приостановили военную помощь Киеву. Американская сторона публично признала конфликт на Украине прокси-войной Штатов с Россией и призвала Киев к миру.

В марте 2025 года активизировались дипломатические контакты. В Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня и возобновлении американской помощи. Затем, 18 марта, в телефонном разговоре Путин и Трамп договорились о запрете ударов по объектам энергетики. При этом Украины свыше 100 раз нарушила соглашения, нанеся удары по энергообъектам РФ.

В Эр-Рияде 24 марта прошла встреча экспертных групп России и США Америки. В ходе переговоров были достигнуты соглашения, касающиеся обеспечения безопасности судоходства в Черном море и предотвращения использования торговых судов в военных операциях. Кроме того, Россия и США пришли к консенсусу относительно разработки комплекса мер, которые позволят реализовать договоренности глав двух государств о неприменении ударов по энергетическим объектам России и Украины. Вскоре, 23 и 24 марта, в Эр-Рияде также состоялись переговоры между делегациями США и Украины.

Несмотря на продолжающиеся контакты, Вашингтон и Киев не смогли прийти к соглашению по ключевым вопросам: территориальному статусу, санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины. В конце апреля Кремль подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий, но подчеркнул, что любое соглашение должно признать реальную ситуацию на земле, сложившуюся в ходе спецоперации.

Майская подготовка

Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но лишь при условии согласия Москвы на предложенное Киевом и ЕС прекращение огня. После призыва Дональда Трампа Зеленский подтвердил свою готовность лично прибыть в Стамбул, отметив, что указ 2022 года о запрете переговоров на него не распространяется.

Уже 15 мая российская делегация во главе с помощников президента России Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, однако украинская сторона на встречу не явилась. Зеленский, находившийся на тот момент в Анкаре, заявил, что решение о начале переговоров примет лишь после встречи с президентом Турции. Вечером того же дня он издал указ о формировании украинской делегации, но прямые переговоры между делегациями в запланированный день так и не состоялись.

Первый раунд стамбульских переговоров

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. По их итогам стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Украина запросила прямые переговоры между лидерами, которые Россия приняла к сведению. Также было решено, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня для продолжения диалога.

19 мая Путин в разговоре с Трампом сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. 22 мая он же объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной, задачу по выполнению которой уже реализуют ВС РФ.

Со своей стороны, 19 мая Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией и подтвердил готовность Киева к прямым контактам и встрече на высшем уровне. 21 мая, после разговора с Трампом, украинский президент заявил, что Киев может подписать с Россией меморандум об урегулировании и ждет российских предложений.

23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова представить свой проект меморандума после завершения обмена пленными. В период с 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе эта договоренность была реализована, и состоялся обмен военнопленными.

Второй раунд стамбульских переговоров

Уже 28 мая Лавров заявил о готовности российской делегации представить Украине меморандум с позицией России по преодолению причин кризиса. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, куда прибыли делегации во главе с Мединским и секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Состав украинской стороны был расширен и изменен.

В ходе переговоров стороны обменялись документами с видением урегулирования. Россия в одностороннем порядке предложила передать шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Также были достигнуты договоренности об обмене тяжелобольными и молодыми пленными по принципу «всех на всех» и прозвучало предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Обнародованный российский меморандум в качестве условий урегулирования предлагал международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе РФ, нейтральный статус Украины и отказ от радикального националистического курса. Украинский проект, опубликованный Reuters до встречи, настаивал на полном прекращении огня, международных гарантиях безопасности и организации встречи Путина и Зеленского при участии США и Европы.

К 4 июня Мединский сообщил, что Украина вновь предложила перемирие для подготовки встречи лидеров. Россия подтвердила, что такая встреча возможна лишь при надлежащей подготовке, усомнившись в легитимности Зеленского. В июне-июле в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся обмен пленными и телами погибших, однако Украина отказалась от предложения о временном прекращении огня.

Третий раунд переговоров

23 июля 2025 года российская делегация во главе с Мединским вылетела в Стамбул для третьего раунда переговоров с Украиной. Составы обеих делегаций остались прежними: российскую группу представляли четыре основных члена и четыре эксперта, а украинскую — 14 человек во главе с Умеровым.

По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200» и начали работу над списками. Кроме того, Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для постоянного онлайн-взаимодействия.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

На военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске (Анкоридж) 15 августа состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Трехчасовая встреча прошла в узком формате, а ее основной темой стал украинский кризис.

Путин заявил о стремлении России как можно быстрее завершить конфликт, обеспечить Киеву гарантии безопасности и подтвердил братское отношение к украинскому народу. Он также выразил надежду, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу. Российский лидер отметил сложившийся доверительный контакт с Трампом, добавив, что эскалации можно было бы избежать, если бы американский президент был у власти раньше.

Со своей стороны, Дональд Трамп охарактеризовал встречу как продуктивную и сообщил о значительном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. По его словам, по многим ключевым аспектам достигнуто согласие, а шансы на достижение мира высоки. Американский президент выразил надежду на продолжение диалога.

«Медленный диалог с США»: последнее заявление Лаврова по переговорам

Лавров выразил разочарование уровнем отношений с США

Сергей Лавров 9 ноября сообщил о продолжении диалога между Россией и США по двусторонним вопросам, отметив, что процесс идет медленнее, чем предполагалось. Министр подчеркнул, что проблемы в отношениях, унаследованные от предыдущей американской администрации, остаются актуальными и потребуют длительного времени для разрешения.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия выступает за расширение повестки переговоров и включение в нее таких тем, как восстановление прямого авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности. По словам главы МИД, в настоящее время поддерживаются рабочие контакты относительно дальнейшего диалога. Он также напомнил, что Россия готова завершить украинский конфликт при условии, что будут урегулированы его первопричины.