Справедливороссы поплатились за сговор с «бунтовщиками» из ЕР

Влиятельных кандидатов от СРЗП массово снимают с выборов в Воронежскую облдуму
© Служба новостей «URA.RU»
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Воронежские эсеры рискуют потерпеть поражение на выборах из-за недопуска кандидатов
Воронежские эсеры рискуют потерпеть поражение на выборах из-за недопуска кандидатов Фото:

«Справедливая Россия», которая стала пристанищем для ушедших из «Единой России» депутатов, может остаться без основных кандидатов на выборах в Воронежскую облдуму. По решению избиркома списки СР покинули четверо статусных кандидатов. Об этом URA.RU стало известно после беседы с руководителем регионального отделения партии Артемом Рымарем.

Политик сообщил, что ему и его однопартийцу, журналисту Дмитрию Кухаренко отказали в регистрации по «надуманным» причинам. «Честно говоря, беспредельный отказ. У него якобы не был подписан финансовый отчет, а у меня не заверены копии диплома, хотя я знаю, что она была у меня заверена. Действующее законодательство обязывает избиркомы извещать о подобном за три дня до заседания, чего сделано не было» — сказал Рымарь. 

Глава СРЗП пытался составить конкуренцию директору школы Ольге Струковой, идущей в думу самовыдвиженцем при поддержке «Единой России» в 23-м центральном одномандатном округе, а Кухаренко — члену фракции ЕР, ректору Воронежской академии спорта, баскетболисту Александру Сысоеву (24-й округ).

Накануне избирком исключил из списка кандидатов СРЗП еще двух статусных претендентов на мандат: депутата гордумы от ЕР Дмитрия Швецова и известного тренера Олега Жукова. Последнего уволили с работы после того, как он объявил о намерении баллотироваться. Перешедшая к справроссам депутат заксобрания из ЕР Елена Губина также не стала выдвигаться от партии.

По словам инсайдеров, модераторы кампании опасаются прохождения в облдуму бывших единороссов, которых не согласовали в новый созыв. В число кураторов выборов в заксобрание входят замгубернатора Дмитрий Маслов и секретарь реготделения ЕР, спикер облдумы Владимир Нетесов.

«Просто мы консолидировали в своем составе наиболее ресурсных и опытных кандидатов. Они не попали в ЕР из-за своего неудобства. Поэтому все, что происходит — из-за слабости „Единой России“ и ее неорганизованности в регионе», — заявил Рымарь агентству. 

Оперативно получить комментарий от Маслова и Нетесова не удалось. В июле URA.RU стало известно, что депутаты-единороссы массово меняют партию после конфликта с руководством. К СР примкнули четверо народных избранников, двое — к КПРФ, один — к ЛДПР.

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«Справедливая Россия», которая стала пристанищем для ушедших из «Единой России» депутатов, может остаться без основных кандидатов на выборах в Воронежскую облдуму. По решению избиркома списки СР покинули четверо статусных кандидатов. Об этом URA.RU стало известно после беседы с руководителем регионального отделения партии Артемом Рымарем. Политик сообщил, что ему и его однопартийцу, журналисту Дмитрию Кухаренко отказали в регистрации по «надуманным» причинам. «Честно говоря, беспредельный отказ. У него якобы не был подписан финансовый отчет, а у меня не заверены копии диплома, хотя я знаю, что она была у меня заверена. Действующее законодательство обязывает избиркомы извещать о подобном за три дня до заседания, чего сделано не было» — сказал Рымарь.  Глава СРЗП пытался составить конкуренцию директору школы Ольге Струковой, идущей в думу самовыдвиженцем при поддержке «Единой России» в 23-м центральном одномандатном округе, а Кухаренко — члену фракции ЕР, ректору Воронежской академии спорта, баскетболисту Александру Сысоеву (24-й округ). Накануне избирком исключил из списка кандидатов СРЗП еще двух статусных претендентов на мандат: депутата гордумы от ЕР Дмитрия Швецова и известного тренера Олега Жукова. Последнего уволили с работы после того, как он объявил о намерении баллотироваться. Перешедшая к справроссам депутат заксобрания из ЕР Елена Губина также не стала выдвигаться от партии. По словам инсайдеров, модераторы кампании опасаются прохождения в облдуму бывших единороссов, которых не согласовали в новый созыв. В число кураторов выборов в заксобрание входят замгубернатора Дмитрий Маслов и секретарь реготделения ЕР, спикер облдумы Владимир Нетесов. «Просто мы консолидировали в своем составе наиболее ресурсных и опытных кандидатов. Они не попали в ЕР из-за своего неудобства. Поэтому все, что происходит — из-за слабости „Единой России“ и ее неорганизованности в регионе», — заявил Рымарь агентству.  Оперативно получить комментарий от Маслова и Нетесова не удалось. В июле URA.RU стало известно, что депутаты-единороссы массово меняют партию после конфликта с руководством. К СР примкнули четверо народных избранников, двое — к КПРФ, один — к ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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