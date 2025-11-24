День Иоанна Златоуста 2025: история и традиции праздника, что строго запрещено

Православная церковь чтит память Иоанна Златоуста 26 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православные 26 ноября вспоминают одного из самых почитаемых богословов — Иоанна Златоуста. Почему его называют «золотым» проповедником, какие события сделали святителя ключевой фигурой христианской истории и какие традиции связаны с этим днем — рассказываем в материале URA.RU.

История жизни и почитания Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст жил в середине IV — начале V века и вошел в историю как один из трех Вселенских святителей, вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его имя стало символом силы слова и духовной стойкости. Церковная служба в память о преставлении Златоуста переносится на 26 ноября, поскольку 27 сентября совпадает с праздником Воздвижения Креста Господня.

Будущий святитель родился в Антиохии в семье чиновника. Рано потеряв отца, воспитывался матерью Анфусой, которая посвятила себя его образованию. Иоанн изучал философию, риторику и Священное Писание, быстро завоевав репутацию блестящего ученика. В 367 году он принял крещение, а позже — монашеский постриг, проведя несколько лет в уединении и написав первые духовные труды.

В 386 году Иоанн стал пресвитером и получил славу выдающегося проповедника — именно за красноречие он был прозван «Златоустом». Его слова собирали толпы, а проповеди доходили до простых людей.

В 397 году Иоанн возглавил Константинопольскую кафедру. Отказавшись от роскоши, он направил средства на больницы и приюты для паломников. Златоуст реформировал богослужение: ввел антифонное пение, составил чин литургии, написал молитвы для таинства елеосвящения.

Иоанн Златоуст, мозаика северного тимпана собора Святой Софии в Константинополе Фото: Wikipedia/Public Domain

Однако прямота и бескомпромиссность проповедника вызвали конфликт с императорским двором и особенно с императрицей Евдоксией. Его не раз изгоняли, но народ требовал возвращения пастыря.

После окончательного изгнания Иоанн был отправлен в Армению, а затем в еще более суровую ссылку. Изнуренный болезнью и тяжелым переходом, он скончался в 407 году со словами: «Слава Богу за все!».

Спустя три десятилетия его мощи торжественно перенесли в Константинополь, а в 2004 году часть реликвий была возвращена туда из Ватикана. Сегодня частицы мощей святителя находятся в разных уголках мира — от Афона до Москвы.

Златоуст оставил обширное наследие: толкования на Библию, проповеди, богословские труды. Его имя вошло даже в полное имя Моцарта — Иоанн Хризостом Вольфганг Феофил Моцарт. Хризостом в переводе с греческого означает Златоуст.

В Русской православной церкви память святителя чтят несколько раз в году, в том числе 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Его почитают и в других христианских традициях. Сегодня город Златоуст в Челябинской области носит имя великого проповедника, напоминая о человеке, который изменил облик раннего христианства.

Народные традиции и приметы 26 ноября

В народный календарь включен день Иоанна Златоуста, который служит своеобразным рубежом между осенью и зимой — временем, когда природа постепенно замирает. Предки стремились закончить все работы, связанные с сельским хозяйством, до 26 ноября, поскольку полагали, что после этой даты наступает полноценная зима.

Пельмени, которые традиционно готовили в этот день, символизировали благополучие, тепло и сплоченность семьи. Существовало поверье: чем больше пельменей будет слеплено и съедено в кругу родных, тем более счастливым и успешным будет предстоящий год. Поэтому процесс лепки пельменей превращался в семейный ритуал, который объединял представителей разных поколений и создавал атмосферу радости.

26 ноября верующие начинали день с посещения церковной службы, где читали молитвы и акафист святителю, прося его о защите и поддержке. После возвращения домой семья собиралась за столом, центральным блюдом на котором были пельмени. Этот ритуал способствовал укреплению семейных отношений и наполнял дом теплом и уютом.

Лепка домашних пельменей в этот день означала благополучие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме приготовления пищи, существовали и другие традиции: например, рекомендовалось вывешивать белье на улицу для проветривания — считалось, что это помогает избавиться от болезней и негативной энергии. Также в этот день было не принято вступать в конфликты и распространять сплетни, так как подобные действия могли, по поверьям, нарушить гармонию и благополучие в семье.

Приметы, связанные с погодой в этот день, позволяли делать прогнозы относительно предстоящего зимнего периода. Например, если угли в печи сохраняли яркое тление, это сулило холода. Карканье ворон считалось предвестником оттепели, а ясное небо, усеянное звездами, и отчетливо видимый Млечный Путь предвещали морозы. Такие наблюдения, передаваемые из поколения в поколение, были важным практическим инструментом в подготовке к зиме.

Таким образом, день Иоанна Златоуста ознаменовывал начало зимы, а народные приметы помогали людям делать предположения о характере предстоящего зимнего периода.

Что нельзя делать 26 ноября

В день Ивана Златоуста, согласно народным поверьям, существует ряд запретов и ограничений, которых следует придерживаться, чтобы избежать неудач и неприятностей. Об этом напоминают различные фольклорные источники и традиции, сохранившиеся до наших дней.

Считается, что в этот день нельзя ссориться и конфликтовать, менять планы, шить постельное и нательное белье, отдавать детские игрушки — все это может привести к негативным последствиям. Нельзя сплетничать, заниматься оговорами, болтать попусту — это может привести к хворям, гласят народные приметы. Также в день Ивана Златоуста не рекомендуется брать и давать взятки, обманывать людей и заниматься мошенничеством, поскольку, по поверьям, Иоанн Златоуст накажет за такие деяния.