Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным легендарного футболиста Симоняна

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным легендарного футболиста Никиты Симоняна. В возрасте 97 лет выдающийся советский футболист, тренер и функционер ушел из жизни. Он был одной из ключевых фигур в истории отечественного футбола.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна», — сказал Путин. Обращение было опубликовано на сайте Кремля.

В тексте отмечается, что Симонян был яркой и неординарной личностью, полностью преданной своему делу. Его мастерство, характер и преданность команде высоко ценили партнеры по «Спартаку» и сборной СССР, уважали соперники и искренне любили миллионы болельщиков. Симонян был кумиром нескольких поколений поклонников футбола и внес огромный вклад в развитие спорта в стране.