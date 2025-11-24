Логотип РИА URA.RU
Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным легендарного футболиста Симоняна

Путин выразил соболезнования родным футболиста Симоняна
24 ноября 2025 в 22:13
Скончался легендарный футболист и тренер Никита Симонян

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным легендарного футболиста Никиты Симоняна. В возрасте 97 лет выдающийся советский футболист, тренер и функционер ушел из жизни. Он был одной из ключевых фигур в истории отечественного футбола.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна», — сказал Путин. Обращение было опубликовано на сайте Кремля. 

В тексте отмечается, что Симонян был яркой и неординарной личностью, полностью преданной своему делу. Его мастерство, характер и преданность команде высоко ценили партнеры по «Спартаку» и сборной СССР, уважали соперники и искренне любили миллионы болельщиков. Симонян был кумиром нескольких поколений поклонников футбола и внес огромный вклад в развитие спорта в стране.

