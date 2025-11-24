Washington Post: число пунктов в плане США по Украине еще не согласовано
План Трампа по Украине из 28 пунктов сильно сократился
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Окончательное количество пунктов плана США по урегулированию конфликта на Украине пока не утверждено. Об этом сообщила газета Washington Post, отметив, что Вашингтон продолжает переговоры на основе документа, который изначально включал 28 пунктов. На сегодня число пунктов сократилось до 19.
«Проект плана США по окончанию войны на Украине был к понедельнику сокращен с 28 до 19 пунктов… Окончательное число пунктов еще не согласовано, но в основе по-прежнему лежит первоначальное американское предложение, а не отдельный европейский проект документа США», — сообщает Washington Post со ссылкой на чиновника, осведомленного о ходе переговоров. Источник газеты также отметил пользу европейского плана, который был написан, ориентируясь на американский проект из 28 пунктов. Чиновник заявил, что предложения были «полезными», однако США решили сосредоточиться на своем первоначальном документе.
Ранее европейские чиновники, опасаясь оказаться вне переговорного процесса, разрабатывали свои предложения, ориентируясь на американский план из 28 пунктов. Что в него входит — в материале URA.RU.
В Кремле заявили о готовности к переговорам, однако президент РФ Владимир Путин отметил, что предметного обсуждения предложенного США текста с Россией пока не ведется. По его мнению, это может быть связано с тем, что администрации США не удается заручиться согласием Киева.
Российская Федерация продолжает сохранять открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам. В качестве основы для дальнейших дискуссий страна использует итоги встреч, которые прошли в Анкоридже.
