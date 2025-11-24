«Он всегда оставался в тени»: из жизни ушла «скрытая жемчужина» группы ABBA

Клинг начал свою карьеру музыканта в 1960-х годах Фото: Jan Kling / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сегодня, 24 ноября, из жизни ушел Ян Клинг — шведский музыкант, подаривший миру неповторимый голос флейты в хитах легендарной группы ABBA. На момент смерти ему было 85 лет. Именно Клинг создал то самое волшебное флейтовое вступление к легендарной Fernando, ставшее визитной карточкой песни. Он также участвовал в записи четырех альбомов культовой группы, внеся неоценимый вклад в золотую коллекцию шведского квартета. Подробнее о судьбе музыканта — в материале URA.RU.

Детство и любовь к музыке

Ян Клинг родился в 1940 году в Швеции. Его страсть к музыке проявилась еще в подростковом возрасте. Ян был настоящим вундеркиндом. Он обладал феноменальной памятью и слухом — мог часами сидеть и учить наизусть сложнейшие джазовые соло саксофониста Чарли Паркера.

"Он всегда был увлечен музыкой. Даже будучи подростком, он сидел и запоминал наизусть все соло Чарли Паркера. Так что у него был исключительный талант. Но прежде всего я запомню его любовь к музыке", — рассказывал его сын Маттиас.

Начало музыкального пути

До работы с ABBA Клинг успел поработать со многими шведскими артистами

Клинг был настоящим музыкальным виртуозом — он мастерски играл на флейте, саксофоне и кларнете. Вместо того чтобы выступать в одном коллективе, он выбрал путь сессионного музыканта: его приглашали в студию разные артисты, чтобы он украсил их песни своим талантом.

Свою карьеру Клинг начал в конце 1960-х. Еще до работы с ABBA он успел посотрудничать со многими знаменитыми шведскими музыкантами, например, с Бьорном Скифсом и Моникой Цеттерлунд. В 1967 году он помог группе Tages записать альбом Studio, а примерно в 1970-м — поработал с трио November. Известно, что Клинг также участвовал в создании альбома Blabus Бьорна Скифса.

Работа с легендарной группой ABBA

Именно сотрудничество со шведскими суперзвездами ABBA сделало имя Яна Клинга по-настоящему известным во всем мире. Все началось в 1975 году, когда его пригласили записать партии для сольного альбома солистки группы Анны-Фрид Лингстад. Талантливого музыканта заметили, и вскоре он стал желанным гостем на студийных сессиях самого квартета.

Для тех, кто не застал пик их славы, ABBA — это не просто группа, а целое культурное явление. Коллектив, состоявший из двух влюбленных пар, взорвал мировые хит-парады в 70-х годах. Они стали сенсацией после победы на «Евровидении-1974» с песней «Waterloo». За десять лет блестящей карьеры ABBA выпустили множество хитов, которые до сих пор звучат по всему миру.

Хотя Ян никогда официально не входил в состав ABBA, он оставил заметный след в их главных хитах. Его флейту и саксофон можно услышать на четырех культовых альбомах группы, которые покорили весь мир: «Arrival» (1976), «Voulez-Vous» (1979), «Super Trouper» (1980) и «The Visitors» (1981).

Невоспетый герой хита Fernando

Однако настоящей визитной карточкой музыканта считается его пронзительное флейтовое вступление к балладе «Fernando». Именно исполнение Клинга создало тот немного грустный и очень узнаваемый проигрыш, который определяет атмосферу всей композиции. Без этого фрагмента песня Fernando утратила бы свою уникальность. Благодаря участию Клинга песня группы ABBA обрела популярность.

Жизнь после ABBA и наследие

В 1982 году легендарная ABBA прекратила существование. Главной причиной распада стал развод двух супружеских пар внутри группы. Участники коллектива решили сосредоточиться на сольных проектах. Последний альбом группы под названием The Visitors вышел в 1981 году.

Однако после распада группы Ян Клинг не прекратил музыкальную деятельность. Он продолжал выступать в качестве сессионного музыканта и участвовал в записи множества альбомов. Например, он работал над Scener Пера Гессле, Cake or Death Ли Хейзлвуда, Sweethearts Ульфа Лунделла, X-Ray Vision Скафелла Пайка, Em Ljus Framtid группы The Samuelsons и Rhapsody in Rock Роберта Уэллса.

В 1990-х годах Ян Клинг успешно попробовал себя и в роли продюсера. Среди его работ — «Семь пьес» Леннарта Абарга, «Три подушки» Стефана Айзексона, «Тоска» Яна Юханссона, «Хорнкрафт» Хакана Нюквиста, «Микаэль Раберг: Расширенная сюита» Микаэля Раберга, а также сборник «Большое веселье композитора».