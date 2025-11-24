National Interest: Россия обгоняет США в космической гонке

«Роскосмос» планирует запустить четыре основных модуля для новой космической станции (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Запуск Россией четырех основных модулей для новой космической станции в ближайшие годы свидетельствует о новом витке космической гонки. Такое мнение высказал старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона. Он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», — пишет Вайхерт для National Interest.

Пуск первого модуля намечен на декабрь 2027 года, а всего до 2032 года планируется запустить еще пять модулей, в том числе два целевых. Об этом свидетельствуют планы российской космической корпорации «Роскосмос». Новая станция, по словам Вайхерта, указывает на значительные изменения в космической стратегии России, которые направлены на усиление собственного контроля и уменьшение зависимости от международных партнеров.

