Общество

Над Московским регионом и другими территориями сбили 40 украинских дронов

ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами
24 ноября 2025 в 22:19
ПВО отразила атаку ВСУ над небом РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, часть из которых была сбита в небе над столичным регионом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«С 14.00 мск до 20.00 мск уничтожены 40 украинских бдронов: 14 над Московским регионом, десять над Крымом, девять над Черным морем, по три над Брянской и Калужской областями, один над Курской областью», — уточнили в военном ведомстве.

