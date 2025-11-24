Над Московским регионом и другими территориями сбили 40 украинских дронов
ПВО отразила атаку ВСУ над небом РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, часть из которых была сбита в небе над столичным регионом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«С 14.00 мск до 20.00 мск уничтожены 40 украинских бдронов: 14 над Московским регионом, десять над Крымом, девять над Черным морем, по три над Брянской и Калужской областями, один над Курской областью», — уточнили в военном ведомстве.
