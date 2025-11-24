Shot: главу Федерации хоккея Ленобласти обвинила в мошенничестве дочь

Глава хоккея Ленобласти не пускает бывшую семью в квартиру и копит долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны отца. Девушка утверждает, что функционер пытался незаконно лишить ее мать прав на недвижимость, повесив на нее крупные долги. Об этом сообщают СМИ.

«После развода экс-супруга Покровского Наталья съехала из роскошной квартиры в центре Питера с двумя детьми. Покровский, утверждает девушка, пытался оформить переход права собственности — якобы выкупил у Натальи долю за 10 млн, но суд отказал в регистрации», — пишет telegram-канал SHOT.

Как рассказала 19-летняя Анна, родители не живут вместе уже девять лет, и при поспешном переезде мать оставила в квартире вещи и драгоценности на три млн рублей. Сейчас Наталью не пускают в жилье, но на нее легли долги по ЖКХ в размере более 1,1 млн рублей, из-за чего с ее счетов списывают зарплату.

Дочь пыталась встретиться с отцом, чтобы разделить лицевые счета, но он отказался пускать ее на порог. Анна также заявила, что у Покровского есть особняк за 65 млн рублей, четыре квартиры и автопарк, в то время как его собственный отец вынужден жить в десятиметровой комнате. Ранее семья уже жаловалась на побои со стороны чиновника, сейчас девушка обратилась в суд. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ ожидается.