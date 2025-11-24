В детском саду столицы зафиксированы заболевшие острой кишечной инфекцией
24 ноября 2025 в 22:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В детском саду в Москве выявили три случая острой кишечной инфекции. У детей обнаружены диагнозы сальмонеллез и гастрит. Группы выведены на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы №1290 Екатерины Марковой, к которой относится детский сад.
